https://ria.ru/20240124/psikhlechebnitsa-1923230749.html

Суд в Москве отправил в психбольницу мужчину, захватившего заложников

Суд в Москве отправил в психбольницу мужчину, захватившего заложников - РИА Новости, 24.01.2024

Суд в Москве отправил в психбольницу мужчину, захватившего заложников

Мужчину, захватившего заложников в цветочном магазине в Москве в феврале прошлого года, суд отправил на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T15:52

2024-01-24T15:52

2024-01-24T15:54

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мужчину, захватившего заложников в цветочном магазине в Москве в феврале прошлого года, суд отправил на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице 17 февраля 2023 года в Москве и, угрожая оружием, удерживали там двух продавщиц. Как отмечается в релизе, фигурант выдвигал требования о передаче ему 5 миллионов долларов и предоставлении возможности вылететь за границу, а также произвел выстрел из травматического пистолета в правоохранителя. Преступников задержали, женщины не пострадали. "С учетом позиции прокуратуры суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении. Ранее прокуратура сообщала, что, согласно выводам экспертов, фигурант "страдает психическим расстройством, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". Уголовное дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20230904/pensionerka-1894105578.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва