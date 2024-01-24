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Суд в Москве отправил в психбольницу мужчину, захватившего заложников - РИА Новости, 24.01.2024
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15:52 24.01.2024 (обновлено: 15:54 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/psikhlechebnitsa-1923230749.html
Суд в Москве отправил в психбольницу мужчину, захватившего заложников
Суд в Москве отправил в психбольницу мужчину, захватившего заложников - РИА Новости, 24.01.2024
Суд в Москве отправил в психбольницу мужчину, захватившего заложников
Мужчину, захватившего заложников в цветочном магазине в Москве в феврале прошлого года, суд отправил на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T15:52
2024-01-24T15:54
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мужчину, захватившего заложников в цветочном магазине в Москве в феврале прошлого года, суд отправил на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице 17 февраля 2023 года в Москве и, угрожая оружием, удерживали там двух продавщиц. Как отмечается в релизе, фигурант выдвигал требования о передаче ему 5 миллионов долларов и предоставлении возможности вылететь за границу, а также произвел выстрел из травматического пистолета в правоохранителя. Преступников задержали, женщины не пострадали. "С учетом позиции прокуратуры суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении. Ранее прокуратура сообщала, что, согласно выводам экспертов, фигурант "страдает психическим расстройством, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". Уголовное дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20230904/pensionerka-1894105578.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Суд в Москве отправил в психбольницу мужчину, захватившего заложников

Суд в Москве отправил в психбольницу мужчину, захватившего заложников в магазине

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мужчину, захватившего заложников в цветочном магазине в Москве в феврале прошлого года, суд отправил на принудительное лечение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Двое мужчин ворвались в цветочный магазин на Таганской улице 17 февраля 2023 года в Москве и, угрожая оружием, удерживали там двух продавщиц. Как отмечается в релизе, фигурант выдвигал требования о передаче ему 5 миллионов долларов и предоставлении возможности вылететь за границу, а также произвел выстрел из травматического пистолета в правоохранителя. Преступников задержали, женщины не пострадали.
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"С учетом позиции прокуратуры суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура сообщала, что, согласно выводам экспертов, фигурант "страдает психическим расстройством, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".
Уголовное дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство.
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