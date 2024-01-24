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Генпрокуратура предупредила о провокационных звонках с Украины детям
Генпрокуратура предупредила о провокационных звонках с Украины детям - РИА Новости, 24.01.2024
Генпрокуратура предупредила о провокационных звонках с Украины детям
Возобновились звонки с Украины на номера несовершеннолетних россиян и сообщения в мессенджерах, чтобы "спровоцировать взрывы" в многоэтажках, сообщает... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:49
2024-01-24T12:49
2024-01-24T12:50
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Возобновились звонки с Украины на номера несовершеннолетних россиян и сообщения в мессенджерах, чтобы "спровоцировать взрывы" в многоэтажках, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Возобновились звонки на телефонные номера несовершеннолетних с территории Украины и сообщения в мессенджерах и социальных сетях детям с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах", - говорится в сообщении. В ведомстве порекомендовали родителям еще раз обсудить со своими детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону. Генпрокуратура оперативно принимает меры к предупреждению и пресечению фактов негативного воздействия на несовершеннолетних, добавляется в релизе.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, украина, россия, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Генпрокуратура предупредила о провокационных звонках с Украины детям
Генпрокуратура: возобновились звонки с Украины детям для провокации взрывов газа