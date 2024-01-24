https://ria.ru/20240124/provokatsiya-1923180996.html

Генпрокуратура предупредила о провокационных звонках с Украины детям

Генпрокуратура предупредила о провокационных звонках с Украины детям - РИА Новости, 24.01.2024

Генпрокуратура предупредила о провокационных звонках с Украины детям

Возобновились звонки с Украины на номера несовершеннолетних россиян и сообщения в мессенджерах, чтобы "спровоцировать взрывы" в многоэтажках, сообщает... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:49

2024-01-24T12:49

2024-01-24T12:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Возобновились звонки с Украины на номера несовершеннолетних россиян и сообщения в мессенджерах, чтобы "спровоцировать взрывы" в многоэтажках, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "Возобновились звонки на телефонные номера несовершеннолетних с территории Украины и сообщения в мессенджерах и социальных сетях детям с целью спровоцировать взрывы в многоэтажных жилых домах", - говорится в сообщении. В ведомстве порекомендовали родителям еще раз обсудить со своими детьми правила обращения с бытовым газовым оборудованием, а также опасность общения с незнакомцами в социальных сетях и по телефону. Генпрокуратура оперативно принимает меры к предупреждению и пресечению фактов негативного воздействия на несовершеннолетних, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, генеральная прокуратура рф, ситуация в днр и лнр