Рейтинг@Mail.ru
Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
11:53 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/proekty-1923165319.html
Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России
Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России - РИА Новости, 24.01.2024
Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России
Проекты службы помощи подросткам "Беседка", модернизации службы занятости и главного офиса "Мои документы" и создания пространства для старшего поколения "Мой... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:53
2024-01-24T11:53
липецкая область
липецк
игорь шувалов
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923165178_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0b367e3a0345ad9e008c979c33fd51eb.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Проекты службы помощи подросткам "Беседка", модернизации службы занятости и главного офиса "Мои документы" и создания пространства для старшего поколения "Мой социальный центр" отобраны в ходе стратегической сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ и будут и реализованы в масштабах всей страны, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области. Ряд перспективных проектов жителей Липецка в социальной сфере и новых технологиях, которые возможно распространить на всю страну, уже заявлены на форум "Сильные идеи для нового времени", проводимого АСИ и фондом "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ. Среди направлений, над которыми в течение трех дней сессии работали федеральные и региональные команды – туризм, демографическая политика, технологическое и молодежное предпринимательство, креативные индустрии. "Мы договорились, что проекты, которые обсуждались командами АСИ, экосистемы ВЭБа, командой Липецкой области, предпринимательским сообществом, НКО, экспертами, доработаем в рамках подготовки следующей стратегии развития региона 2024-2030 годов. Кроме того, нам бы хотелось провести в Липецкой области федеральное мероприятие по повестке качества жизни, пригласить сюда команды из других регионов. Здесь есть что показать", – сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводятся в сообщении. В качестве примера успешной практики в социальной сфере глава АСИ назвала открытие в конце 2023 года центра психологической помощи подросткам "Беседка". Проект вошел в десятку лучших на форуме "Сильные идеи для нового времени" и является редкой инициативой в работе с детьми. В "Беседку" подростки могут прийти самостоятельно или с семьей для решения конфликта, какой-либо проблемы в школе или дома. Были отмечены и другие социальные проекты региона. Модернизация службы занятости и главного офиса "Мои документы", пространство для старшего поколения "Мой социальный центр". По мнению Чупшевой, все они достойны для реализации в масштабах всей страны. В части работы с молодежью эксперты предложили создать систему поддержки по обучению предпринимательству, которая будет включать информацию о существующих федеральных и региональных мерах поддержки. Также эксперты обсуждали возможности региона в сфере креативных индустрий, драйверами развития была названа мода. Одна из идей - продвигать бренд "Елецкие кружева" на международный уровень. "Завершилась бизнес-миссия АСИ и ВЭБ.РФ в Липецкой области. Три дня плодотворной работы. Новые идеи, предложения, проекты. Например, создание культурно-туристических центров в усадьбах, обучение молодежи предпринимательству, развитие креативных индустрий. Самые перспективные идеи обязательно войдут в стратегию развития региона. Но особенно приятно, что наши липецкие практики могут получить дальнейшее развитие, причем на федеральном уровне. Это и проект "Беседка", и социальный центр для старшего поколения, и наши объединенные МФЦ и карьерные центры. Еще раз благодарю коллег, гендиректора АСИ Светлану Чупшеву и председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, за высокую оценку наших инициатив, направленных на повышение качества жизни населения", - написал в своем официальном телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артаманов, комментирую мероприятие.
https://ria.ru/20240123/lipetsk-1923088332.html
https://ria.ru/20240123/reyting-1923038839.html
липецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923165178_93:0:1230:853_1920x0_80_0_0_a6254060d050321da40cab95e84fcbba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецк, игорь шувалов, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Шувалов, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Игорь Артамонов

Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиПроекты Липецкой области будут масштабироваться в России
Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Проекты службы помощи подросткам "Беседка", модернизации службы занятости и главного офиса "Мои документы" и создания пространства для старшего поколения "Мой социальный центр" отобраны в ходе стратегической сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ и будут и реализованы в масштабах всей страны, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области.
Ряд перспективных проектов жителей Липецка в социальной сфере и новых технологиях, которые возможно распространить на всю страну, уже заявлены на форум "Сильные идеи для нового времени", проводимого АСИ и фондом "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ. Среди направлений, над которыми в течение трех дней сессии работали федеральные и региональные команды – туризм, демографическая политика, технологическое и молодежное предпринимательство, креативные индустрии.
В Липецкой области прошла стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив
Более 130 идей подали от Липецка на форум "Сильные идеи для нового времени"
23 января, 21:34
"Мы договорились, что проекты, которые обсуждались командами АСИ, экосистемы ВЭБа, командой Липецкой области, предпринимательским сообществом, НКО, экспертами, доработаем в рамках подготовки следующей стратегии развития региона 2024-2030 годов. Кроме того, нам бы хотелось провести в Липецкой области федеральное мероприятие по повестке качества жизни, пригласить сюда команды из других регионов. Здесь есть что показать", – сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводятся в сообщении.
В качестве примера успешной практики в социальной сфере глава АСИ назвала открытие в конце 2023 года центра психологической помощи подросткам "Беседка". Проект вошел в десятку лучших на форуме "Сильные идеи для нового времени" и является редкой инициативой в работе с детьми. В "Беседку" подростки могут прийти самостоятельно или с семьей для решения конфликта, какой-либо проблемы в школе или дома. Были отмечены и другие социальные проекты региона. Модернизация службы занятости и главного офиса "Мои документы", пространство для старшего поколения "Мой социальный центр".
По мнению Чупшевой, все они достойны для реализации в масштабах всей страны. В части работы с молодежью эксперты предложили создать систему поддержки по обучению предпринимательству, которая будет включать информацию о существующих федеральных и региональных мерах поддержки. Также эксперты обсуждали возможности региона в сфере креативных индустрий, драйверами развития была названа мода. Одна из идей - продвигать бренд "Елецкие кружева" на международный уровень.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Липецкая область улучшила показатели в рейтинге АСИ по качеству жизни
23 января, 17:33
"Завершилась бизнес-миссия АСИ и ВЭБ.РФ в Липецкой области. Три дня плодотворной работы. Новые идеи, предложения, проекты. Например, создание культурно-туристических центров в усадьбах, обучение молодежи предпринимательству, развитие креативных индустрий. Самые перспективные идеи обязательно войдут в стратегию развития региона. Но особенно приятно, что наши липецкие практики могут получить дальнейшее развитие, причем на федеральном уровне. Это и проект "Беседка", и социальный центр для старшего поколения, и наши объединенные МФЦ и карьерные центры. Еще раз благодарю коллег, гендиректора АСИ Светлану Чупшеву и председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, за высокую оценку наших инициатив, направленных на повышение качества жизни населения", - написал в своем официальном телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артаманов, комментирую мероприятие.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь ШуваловСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Игорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала