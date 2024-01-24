https://ria.ru/20240124/proekty-1923165319.html

Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России

Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России - РИА Новости, 24.01.2024

Проекты Липецкой области будут масштабироваться в России

Проекты службы помощи подросткам "Беседка", модернизации службы занятости и главного офиса "Мои документы" и создания пространства для старшего поколения "Мой... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:53

2024-01-24T11:53

2024-01-24T11:53

липецкая область

липецк

игорь шувалов

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

игорь артамонов

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Проекты службы помощи подросткам "Беседка", модернизации службы занятости и главного офиса "Мои документы" и создания пространства для старшего поколения "Мой социальный центр" отобраны в ходе стратегической сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ и будут и реализованы в масштабах всей страны, сообщает пресс-служба правительства Липецкой области. Ряд перспективных проектов жителей Липецка в социальной сфере и новых технологиях, которые возможно распространить на всю страну, уже заявлены на форум "Сильные идеи для нового времени", проводимого АСИ и фондом "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ. Среди направлений, над которыми в течение трех дней сессии работали федеральные и региональные команды – туризм, демографическая политика, технологическое и молодежное предпринимательство, креативные индустрии. "Мы договорились, что проекты, которые обсуждались командами АСИ, экосистемы ВЭБа, командой Липецкой области, предпринимательским сообществом, НКО, экспертами, доработаем в рамках подготовки следующей стратегии развития региона 2024-2030 годов. Кроме того, нам бы хотелось провести в Липецкой области федеральное мероприятие по повестке качества жизни, пригласить сюда команды из других регионов. Здесь есть что показать", – сказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводятся в сообщении. В качестве примера успешной практики в социальной сфере глава АСИ назвала открытие в конце 2023 года центра психологической помощи подросткам "Беседка". Проект вошел в десятку лучших на форуме "Сильные идеи для нового времени" и является редкой инициативой в работе с детьми. В "Беседку" подростки могут прийти самостоятельно или с семьей для решения конфликта, какой-либо проблемы в школе или дома. Были отмечены и другие социальные проекты региона. Модернизация службы занятости и главного офиса "Мои документы", пространство для старшего поколения "Мой социальный центр". По мнению Чупшевой, все они достойны для реализации в масштабах всей страны. В части работы с молодежью эксперты предложили создать систему поддержки по обучению предпринимательству, которая будет включать информацию о существующих федеральных и региональных мерах поддержки. Также эксперты обсуждали возможности региона в сфере креативных индустрий, драйверами развития была названа мода. Одна из идей - продвигать бренд "Елецкие кружева" на международный уровень. "Завершилась бизнес-миссия АСИ и ВЭБ.РФ в Липецкой области. Три дня плодотворной работы. Новые идеи, предложения, проекты. Например, создание культурно-туристических центров в усадьбах, обучение молодежи предпринимательству, развитие креативных индустрий. Самые перспективные идеи обязательно войдут в стратегию развития региона. Но особенно приятно, что наши липецкие практики могут получить дальнейшее развитие, причем на федеральном уровне. Это и проект "Беседка", и социальный центр для старшего поколения, и наши объединенные МФЦ и карьерные центры. Еще раз благодарю коллег, гендиректора АСИ Светлану Чупшеву и председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, за высокую оценку наших инициатив, направленных на повышение качества жизни населения", - написал в своем официальном телеграм-канале губернатор Липецкой области Игорь Артаманов, комментирую мероприятие.

https://ria.ru/20240123/lipetsk-1923088332.html

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липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь шувалов, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), игорь артамонов