https://ria.ru/20240124/praymeriz-1923113038.html

CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз

CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз - РИА Новости, 24.01.2024

CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз

Телеканал CNN сообщает, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир лидирует Никки Хейли с 56,7%, по версии Fox News лидирует РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T03:43

2024-01-24T03:43

2024-01-24T03:49

нью-гэмпшир

выборы президента сша

в мире

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никки хейли

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Телеканал CNN сообщает, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир лидирует Никки Хейли с 56,7%, по версии Fox News лидирует Дональд Трамп с 52,5%.По версии CNN, Хейли лидирует с 56,7%, а Трампу СМИ отдает 42,9%.При этом Fox News передают иную картину: Трамп - 52,5%, Хейли - 46,9%.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-президент Трамп и бывший постпред США при ООН Хейли.

https://ria.ru/20240123/vybory-1923091192.html

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нью-гэмпшир, выборы президента сша, в мире, сша, никки хейли, оон, дональд трамп