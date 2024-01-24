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CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз - РИА Новости, 24.01.2024
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03:43 24.01.2024 (обновлено: 03:49 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/praymeriz-1923113038.html
CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз
CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз - РИА Новости, 24.01.2024
CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз
Телеканал CNN сообщает, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир лидирует Никки Хейли с 56,7%, по версии Fox News лидирует РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T03:43
2024-01-24T03:49
нью-гэмпшир
выборы президента сша
в мире
сша
никки хейли
оон
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Телеканал CNN сообщает, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир лидирует Никки Хейли с 56,7%, по версии Fox News лидирует Дональд Трамп с 52,5%.По версии CNN, Хейли лидирует с 56,7%, а Трампу СМИ отдает 42,9%.При этом Fox News передают иную картину: Трамп - 52,5%, Хейли - 46,9%.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-президент Трамп и бывший постпред США при ООН Хейли.
https://ria.ru/20240123/vybory-1923091192.html
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нью-гэмпшир, выборы президента сша, в мире, сша, никки хейли, оон, дональд трамп
Нью-Гэмпшир, Выборы президента США, В мире, США, Никки Хейли, ООН, Дональд Трамп
CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз

CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз в США

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Телеканал CNN сообщает, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир лидирует Никки Хейли с 56,7%, по версии Fox News лидирует Дональд Трамп с 52,5%.
По версии CNN, Хейли лидирует с 56,7%, а Трампу СМИ отдает 42,9%.
При этом Fox News передают иную картину: Трамп - 52,5%, Хейли - 46,9%.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-президент Трамп и бывший постпред США при ООН Хейли.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Трамп заявил, что уверен в победе на предварительных выборах в Нью-Гэмпшире
Вчера, 21:54
 
Нью-ГэмпширВыборы президента СШАВ миреСШАНикки ХейлиООНДональд Трамп
 
 
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