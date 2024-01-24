https://ria.ru/20240124/praymeriz-1923113038.html
CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз
CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз - РИА Новости, 24.01.2024
CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз
Телеканал CNN сообщает, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир лидирует Никки Хейли с 56,7%, по версии Fox News лидирует РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T03:43
2024-01-24T03:43
2024-01-24T03:49
нью-гэмпшир
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Телеканал CNN сообщает, что на первичных выборах кандидатов на пост президента США в штате Нью-Гэмпшир лидирует Никки Хейли с 56,7%, по версии Fox News лидирует Дональд Трамп с 52,5%.По версии CNN, Хейли лидирует с 56,7%, а Трампу СМИ отдает 42,9%.При этом Fox News передают иную картину: Трамп - 52,5%, Хейли - 46,9%.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-президент Трамп и бывший постпред США при ООН Хейли.
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нью-гэмпшир, выборы президента сша, в мире, сша, никки хейли, оон, дональд трамп
Нью-Гэмпшир, Выборы президента США, В мире, США, Никки Хейли, ООН, Дональд Трамп
CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз
CNN и Fox News разошлись в данных по подсчету голосов на первых праймериз в США