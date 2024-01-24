https://ria.ru/20240124/praymeriz-1923112003.html

В Нью-Гэмпшире завершились первые президентские праймериз

В Нью-Гэмпшире завершились первые президентские праймериз - РИА Новости, 24.01.2024

В Нью-Гэмпшире завершились первые президентские праймериз

В американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в США первичные выборы кандидатов в президенты (праймериз), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T03:17

2024-01-24T03:17

2024-01-24T03:17

сша

нью-гэмпшир

южная каролина

никки хейли

дональд трамп

джо байден

оон

выборы президента сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830163053_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_0fb38b1363de7423496bff323cf754fe.jpg

КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. В американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в США первичные выборы кандидатов в президенты (праймериз), передает корреспондент РИА Новости. Как заявил агентству представитель госсекретаря штата, общая явка в Нью-Гэмпшире дала достаточно высокие показатели. "Мы можем подтвердить, что явка выглядит очень высокой, но на данный момент у нас нет конкретных цифр", - сообщил он. Основная часть участков закрылась в 19.00 по местному времени (03.00 мск). Отдельные участки продолжают работать до 20.00 с учетом более позднего времени открытия. После завершения голосования на участках начинается подсчет голосов. Первые данные по республиканским кандидатам, которые получены из отдаленного района Диксвиль-Нотч, открывшегося еще в полночь, показали шесть голосов в пользу экс-постпреда США при ООН Никки Хейли - главной соперницы бывшего президента Дональда Трампа за право партийной номинации. В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник проходят первичные выборы кандидатов на пост президента США (праймериз) в 2024 году. Голосование идет в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли, одновременно со спорным решением лидера страны Джо Байдена пропустить праймериз в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.

https://ria.ru/20240123/vybory-1923091192.html

https://ria.ru/20240110/vybory-1920475512.html

сша

нью-гэмпшир

южная каролина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, нью-гэмпшир, южная каролина, никки хейли, дональд трамп, джо байден, оон, выборы президента сша, в мире