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В Нью-Гэмпшире завершились первые президентские праймериз
В Нью-Гэмпшире завершились первые президентские праймериз - РИА Новости, 24.01.2024
В Нью-Гэмпшире завершились первые президентские праймериз
В американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в США первичные выборы кандидатов в президенты (праймериз), передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T03:17
2024-01-24T03:17
2024-01-24T03:17
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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. В американском штате Нью-Гэмпшир завершились первые в США первичные выборы кандидатов в президенты (праймериз), передает корреспондент РИА Новости. Как заявил агентству представитель госсекретаря штата, общая явка в Нью-Гэмпшире дала достаточно высокие показатели. "Мы можем подтвердить, что явка выглядит очень высокой, но на данный момент у нас нет конкретных цифр", - сообщил он. Основная часть участков закрылась в 19.00 по местному времени (03.00 мск). Отдельные участки продолжают работать до 20.00 с учетом более позднего времени открытия. После завершения голосования на участках начинается подсчет голосов. Первые данные по республиканским кандидатам, которые получены из отдаленного района Диксвиль-Нотч, открывшегося еще в полночь, показали шесть голосов в пользу экс-постпреда США при ООН Никки Хейли - главной соперницы бывшего президента Дональда Трампа за право партийной номинации. В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник проходят первичные выборы кандидатов на пост президента США (праймериз) в 2024 году. Голосование идет в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли, одновременно со спорным решением лидера страны Джо Байдена пропустить праймериз в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.
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В Нью-Гэмпшире завершились первые президентские праймериз
В Нью-Гэмпшире завершились первые в США праймериз перед выборами 2024 года