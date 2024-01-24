https://ria.ru/20240124/praymeriz-1923110854.html

Явка на праймериз в столице Нью-Гэмпшира достигла 43 процентов

Явка на праймериз в столице Нью-Гэмпшира достигла 43 процентов - РИА Новости, 24.01.2024

Явка на праймериз в столице Нью-Гэмпшира достигла 43 процентов

Явка избирателей на первичных выборах кандидатов в президенты США (праймериз) в столице американского штата Нью-Гэмпшир составила около 43%, заявил председатель РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T02:57

2024-01-24T02:57

2024-01-24T02:57

нью-гэмпшир

дональд трамп

оон

выборы президента сша

джо байден

сша

южная каролина

никки хейли

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КОНКОРД (штат Нью-Гэмпшир), 24 янв - РИА Новости. Явка избирателей на первичных выборах кандидатов в президенты США (праймериз) в столице американского штата Нью-Гэмпшир составила около 43%, заявил председатель четвертого избирательного участка столицы штата города Конкорд Джон Уильямс. "Прямо сейчас это около 43%", - сообщил он на вопрос РИА Новости, оценивая общую явку избирателей на его участке. По словам Уильямса, данный уровень активности соответствует общей явке по Конкорду. Как передает корреспондент РИА Новости, за полчаса до закрытия поток людей на участках остается небольшим. Местные жители приходят группами, в основном семьями. Перед участками остаются демонстранты с транспарантами. Как рассказал один из них, пришедший поддержать экс-президента США Дональда Трампа вместе с семьей, бывший американский лидер "определенно, выиграет" первые в стране праймериз. "Он был четыре года. Это были прекрасные четыре года. А теперь у нас Джо Байден и все ужасно. Все стало куда дороже, в мире хаос. Так что нам нужен назад Трамп", - заявил демонстрант РИА Новости, также выразив уверенность в предстоящем выходе из президентской гонки бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли. В американском штате Нью-Гэмпшир во вторник проходят первичные выборы кандидатов на пост президента США (праймериз) в 2024 году. Голосование идет в атмосфере напряженной борьбы главных соперников-республиканцев экс-президента Дональда Трампа и бывшего постпреда при ООН Никки Хейли, одновременно со спорным решением лидера страны Джо Байдена пропустить праймериз в пользу голосования в Южной Каролине в начале февраля.

https://ria.ru/20240123/vybory-1923091192.html

нью-гэмпшир

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