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В Сербии локализовали пожар на крупнейшем китайском рынке - РИА Новости, 24.01.2024
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12:44 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923179731.html
В Сербии локализовали пожар на крупнейшем китайском рынке
В Сербии локализовали пожар на крупнейшем китайском рынке - РИА Новости, 24.01.2024
В Сербии локализовали пожар на крупнейшем китайском рынке
Пожар на крупнейшем в Сербии китайском крытом рынке в районе Нови-Београд (Новый Белград) локализован, вертолеты прекратили тушение, на месте осталось несколько РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:44
2024-01-24T12:44
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БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Пожар на крупнейшем в Сербии китайском крытом рынке в районе Нови-Београд (Новый Белград) локализован, вертолеты прекратили тушение, на месте осталось несколько пожарных машин, передает корреспондент РИА Новости. По последним данным МВД, свыше 70 пожарных с 25 пожарными машинами и тремя вертолетами, один из которых - полученный ранее из РФ Ка-32, тушили пожар в крупнейшем китайском торговом центре в столице Сербии. К 10.30 (12.20 мск) вертолеты прекратили тушение, дым из здания ослаб, на месте осталось несколько пожарных машин. На оцепление вокруг ТЦ заступила сначала обычная полиция, затем появилась жандармерия Сербии, которая выстроилась вдоль стен крытого рынка. Продавцы из КНР собрались вокруг, спасённые от огня товары они сложили на улице. Информации о пострадавших нет, атмосфера среди китайцев возбужденная, но деловая, они созваниваются, обмениваются информацией. Как сообщило Радио и телевидение Сербии, место пожара посетил посол КНР в Сербии Ли Минг, которого начальник Сектора по ЧС МВД Лука Чаушич проинформировал о ходе тушения, на что китайский посол поблагодарил власти Сербии за "быстрое участие в сложный момент". Как сообщили на месте журналистам представители МВД, сигнал о пожаре поступил около 7.00 (9.00 мск). Огонь со временем захватил ТЦ, по сути - крытый рынок, дым стелился по району Нови-Београд (Новый Белград) и был виден из многих районов города. Пожарные Сербии в августе 2021 года семь часов боролись с открытым огнем в этом крупнейшем китайском торговом центре в стране, задействовали 50 машин, окончательное тушение потребовало еще несколько дней. Местные жители предполагают, что возгорание возникло в одной из точек общепита торгового центра, ранее он уже горел из-за неисправной проводки.
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в мире, сербия, китай, россия
В мире, Сербия, Китай, Россия
В Сербии локализовали пожар на крупнейшем китайском рынке

Пожар на крупнейшем в Сербии китайском рынке в районе Нови-Београд локализован

Пожар на китайском рынке в Белграде, Сербия. Кадр видео очевидца
Пожар на китайском рынке в Белграде, Сербия. Кадр видео очевидца
Пожар на китайском рынке в Белграде, Сербия. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Пожар на крупнейшем в Сербии китайском крытом рынке в районе Нови-Београд (Новый Белград) локализован, вертолеты прекратили тушение, на месте осталось несколько пожарных машин, передает корреспондент РИА Новости.
По последним данным МВД, свыше 70 пожарных с 25 пожарными машинами и тремя вертолетами, один из которых - полученный ранее из РФ Ка-32, тушили пожар в крупнейшем китайском торговом центре в столице Сербии.
К 10.30 (12.20 мск) вертолеты прекратили тушение, дым из здания ослаб, на месте осталось несколько пожарных машин. На оцепление вокруг ТЦ заступила сначала обычная полиция, затем появилась жандармерия Сербии, которая выстроилась вдоль стен крытого рынка.
Продавцы из КНР собрались вокруг, спасённые от огня товары они сложили на улице.
Информации о пострадавших нет, атмосфера среди китайцев возбужденная, но деловая, они созваниваются, обмениваются информацией.
Как сообщило Радио и телевидение Сербии, место пожара посетил посол КНР в Сербии Ли Минг, которого начальник Сектора по ЧС МВД Лука Чаушич проинформировал о ходе тушения, на что китайский посол поблагодарил власти Сербии за "быстрое участие в сложный момент".
Как сообщили на месте журналистам представители МВД, сигнал о пожаре поступил около 7.00 (9.00 мск). Огонь со временем захватил ТЦ, по сути - крытый рынок, дым стелился по району Нови-Београд (Новый Белград) и был виден из многих районов города.
Пожарные Сербии в августе 2021 года семь часов боролись с открытым огнем в этом крупнейшем китайском торговом центре в стране, задействовали 50 машин, окончательное тушение потребовало еще несколько дней.
Местные жители предполагают, что возгорание возникло в одной из точек общепита торгового центра, ранее он уже горел из-за неисправной проводки.
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