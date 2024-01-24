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В Сербии загорелся крупнейший в Белграде китайский рынок
В Сербии загорелся крупнейший в Белграде китайский рынок - РИА Новости, 24.01.2024
В Сербии загорелся крупнейший в Белграде китайский рынок
Свыше 60 пожарных с 18 пожарными машинами и двумя вертолетами, включая один российский Ка-32, тушат пожар в крупнейшем китайском торговом центре в столице... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:23
2024-01-24T11:23
2024-01-24T11:49
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БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Свыше 60 пожарных с 18 пожарными машинами и двумя вертолетами, включая один российский Ка-32, тушат пожар в крупнейшем китайском торговом центре в столице Сербии.Как сообщили на месте журналистам представители МВД, сигнал о пожаре поступил около 7.00 (9.00 мск). Огонь со временем захватил ТЦ, по сути - крытый рынок, дым стелется по району Нови-Београд (Новый Белград). На тушении работают 62 пожарных с 18 машинами и два вертолета, один из которых полученный ранее от РФ Ка-32. Сообщений о пострадавших нет.Пожарные Сербии в августе 2021 года семь часов боролись с открытом огнем в этом крупнейшем китайском торговом центре в стране, задействовали 50 машин, окончательное тушение потребовало еще несколько дней.Местные жители предполагают, что возгорание возникло в одной из точек общепита торгового центра, ранее он уже горел из-за неисправной проводки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белград (город), сербия, в мире
Белград (город), Сербия, В мире
В Сербии загорелся крупнейший в Белграде китайский рынок
В Белграде произошел пожар на крупнейшем в городе китайском рынке
БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Свыше 60 пожарных с 18 пожарными машинами и двумя вертолетами, включая один российский Ка-32, тушат пожар в крупнейшем китайском торговом центре в столице Сербии.
Как сообщили на месте журналистам представители МВД, сигнал о пожаре поступил около 7.00 (9.00 мск). Огонь со временем захватил ТЦ, по сути - крытый рынок, дым стелется по району Нови-Београд (Новый Белград). На тушении работают 62 пожарных с 18 машинами и два вертолета, один из которых полученный ранее от РФ
Ка-32. Сообщений о пострадавших нет.
Пожарные Сербии в августе 2021 года семь часов боролись с открытом огнем в этом крупнейшем китайском торговом центре в стране, задействовали 50 машин, окончательное тушение потребовало еще несколько дней.
Местные жители предполагают, что возгорание возникло в одной из точек общепита торгового центра, ранее он уже горел из-за неисправной проводки.