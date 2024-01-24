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В Сербии загорелся крупнейший в Белграде китайский рынок

В Сербии загорелся крупнейший в Белграде китайский рынок - РИА Новости, 24.01.2024

В Сербии загорелся крупнейший в Белграде китайский рынок

Свыше 60 пожарных с 18 пожарными машинами и двумя вертолетами, включая один российский Ка-32, тушат пожар в крупнейшем китайском торговом центре в столице... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:23

2024-01-24T11:23

2024-01-24T11:49

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БЕЛГРАД, 24 янв – РИА Новости. Свыше 60 пожарных с 18 пожарными машинами и двумя вертолетами, включая один российский Ка-32, тушат пожар в крупнейшем китайском торговом центре в столице Сербии.Как сообщили на месте журналистам представители МВД, сигнал о пожаре поступил около 7.00 (9.00 мск). Огонь со временем захватил ТЦ, по сути - крытый рынок, дым стелется по району Нови-Београд (Новый Белград). На тушении работают 62 пожарных с 18 машинами и два вертолета, один из которых полученный ранее от РФ Ка-32. Сообщений о пострадавших нет.Пожарные Сербии в августе 2021 года семь часов боролись с открытом огнем в этом крупнейшем китайском торговом центре в стране, задействовали 50 машин, окончательное тушение потребовало еще несколько дней.Местные жители предполагают, что возгорание возникло в одной из точек общепита торгового центра, ранее он уже горел из-за неисправной проводки.

белград (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белград (город), сербия, в мире