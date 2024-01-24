https://ria.ru/20240124/pozhar-1923146522.html

На заводе на юге Москвы сгорели два грузовика и погрузчик

На заводе на юге Москвы сгорели два грузовика и погрузчик - РИА Новости, 24.01.2024

На заводе на юге Москвы сгорели два грузовика и погрузчик

Два грузовых автомобиля и автопогрузчик сгорели утром в среду на территории бетонного завода на юге Москвы, в качестве основной версии пожара рассматривается... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T10:29

2024-01-24T10:29

2024-01-24T10:31

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Два грузовых автомобиля и автопогрузчик сгорели утром в среду на территории бетонного завода на юге Москвы, в качестве основной версии пожара рассматривается поджог, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 07.05 поступило сообщение о возгорании на территории бетонного завода на улице Котляковская", - сказал собеседник агентства. По его словам, огнем были охвачены два грузовика и автопогрузчик. Спустя 18 минут пожар удалось ликвидировать. "Предварительная версия происшествия - поджог", - добавил собеседник агентства, отметив, что пострадавших в результате происшествия нет.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

москва

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва