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В Челябинской области сняли угрозу распространения огня на фабрике
В Челябинской области сняли угрозу распространения огня на фабрике - РИА Новости, 24.01.2024
В Челябинской области сняли угрозу распространения огня на фабрике
Угроза распространения огня в пожаре на мебельной фабрике в Челябинской области снята, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T07:37
2024-01-24T07:37
2024-01-24T09:33
челябинская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Угроза распространения огня в пожаре на мебельной фабрике в Челябинской области снята, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее МЧС сообщило, что кровля мебельной фабрики горит в Челябинской области в двух километрах от поселка Батуринский. Информация о пострадавших не поступала. "Сотрудники МЧС России продолжают работу по тушению пожара на мебельной фабрике. В настоящее время продолжается горение разрозненными очагами. Угроза распространения снята", - говорится в сообщении.
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челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Челябинская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Челябинской области сняли угрозу распространения огня на фабрике
Угроза распространения огня на мебельной фабрике в Челябинской области снята