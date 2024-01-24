https://ria.ru/20240124/pozhar-1923125217.html

В Челябинской области сняли угрозу распространения огня на фабрике

В Челябинской области сняли угрозу распространения огня на фабрике - РИА Новости, 24.01.2024

В Челябинской области сняли угрозу распространения огня на фабрике

Угроза распространения огня в пожаре на мебельной фабрике в Челябинской области снята, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T07:37

2024-01-24T07:37

2024-01-24T09:33

челябинская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Угроза распространения огня в пожаре на мебельной фабрике в Челябинской области снята, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Ранее МЧС сообщило, что кровля мебельной фабрики горит в Челябинской области в двух километрах от поселка Батуринский. Информация о пострадавших не поступала. "Сотрудники МЧС России продолжают работу по тушению пожара на мебельной фабрике. В настоящее время продолжается горение разрозненными очагами. Угроза распространения снята", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240123/pozhar-1922879898.html

челябинская область

россия

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челябинская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия