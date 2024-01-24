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В Челябинской области загорелась кровля мебельной фабрики - РИА Новости, 24.01.2024
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В Челябинской области загорелась кровля мебельной фабрики
В Челябинской области загорелась кровля мебельной фабрики - РИА Новости, 24.01.2024
В Челябинской области загорелась кровля мебельной фабрики
Кровля мебельной фабрики горит в Челябинской области на 3,6 тысячи квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T04:56
2024-01-24T04:56
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кровля мебельной фабрики горит в Челябинской области на 3,6 тысячи квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщает МЧС России."В Челябинской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В двух километрах от поселка Батуринский горит кровля мебельной фабрики. Огнем охвачено 3600 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
челябинская область
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челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия
Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
В Челябинской области загорелась кровля мебельной фабрики

В Челябинской области горит кровля мебельной фабрики на 3,6 тысячи "квадратов"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кровля мебельной фабрики горит в Челябинской области на 3,6 тысячи квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщает МЧС России.
"В Челябинской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В двух километрах от поселка Батуринский горит кровля мебельной фабрики. Огнем охвачено 3600 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
Челябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссия
 
 
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