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В Челябинской области загорелась кровля мебельной фабрики

В Челябинской области загорелась кровля мебельной фабрики - РИА Новости, 24.01.2024

В Челябинской области загорелась кровля мебельной фабрики

Кровля мебельной фабрики горит в Челябинской области на 3,6 тысячи квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщает МЧС России. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T04:56

2024-01-24T04:56

2024-01-24T04:56

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Кровля мебельной фабрики горит в Челябинской области на 3,6 тысячи квадратных метров, информация о пострадавших не поступала, сообщает МЧС России."В Челябинской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В двух километрах от поселка Батуринский горит кровля мебельной фабрики. Огнем охвачено 3600 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.

челябинская область

россия

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2024

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челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия