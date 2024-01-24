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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также зенитную установку... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:42
2024-01-24T16:42
2024-01-24T16:42
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также зенитную установку ЗУ-23, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины, 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Змиевка, Золотая балка и Михайловка Херсонской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также зенитная установка ЗУ-23", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ потеряли до 60 военнослужащих