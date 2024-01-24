https://ria.ru/20240124/poteri-1923242308.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 24.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также зенитную установку... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:42

2024-01-24T16:42

2024-01-24T16:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

херсонская область

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также зенитную установку ЗУ-23, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии Украины, 121-й, 123-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Тягинка, Змиевка, Золотая балка и Михайловка Херсонской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также зенитная установка ЗУ-23", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240123/voennye-1922951852.html

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россия, украина, херсонская область