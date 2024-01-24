https://ria.ru/20240124/poteri-1923240840.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 24.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили за сутки до 105 военнослужащих и поразили гаубицу FH-70 производства Великобритании, сообщили в... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:39

2024-01-24T16:39

2024-01-24T16:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении уничтожили за сутки до 105 военнослужащих и поразили гаубицу FH-70 производства Великобритании, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР."Потери противника составили до 105 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240123/desant-1922872831.html

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика