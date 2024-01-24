https://ria.ru/20240124/poteri-1923240262.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 24.01.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 435 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T16:38

2024-01-24T16:38

2024-01-24T16:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 435 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении, отметили в ведомстве, активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Берестовое и Ивановка Харьковской области."Противник потерял до 175 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку "Гиацинт-С" и четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика