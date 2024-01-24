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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 24.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 435 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:38
2024-01-24T16:38
2024-01-24T16:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 435 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.На купянском направлении, отметили в ведомстве, активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 30-й, 32-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Берестовое и Ивановка Харьковской области."Противник потерял до 175 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку "Гиацинт-С" и четыре самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики и нанесли поражение живой силе противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли около 435 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях