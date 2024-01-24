https://ria.ru/20240124/posrednichestvo-1923302802.html

МИД Швейцарии предложил России свое посредничество

МИД Швейцарии предложил России свое посредничество - РИА Новости, 24.01.2024

МИД Швейцарии предложил России свое посредничество

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на встрече в ООН предложил России свое посредничество. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:13

2024-01-24T21:13

2024-01-24T21:13

специальная военная операция на украине

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нато

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геннадий гатилов

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ООН, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на встрече в ООН предложил России свое посредничество. "Я вчера встречался с министром иностранных дел Швейцарии, и он меня убеждал, что они могут, как они раньше делали, быть посредниками в любом вопросе. Я ему объяснил, что посредник должен быть нейтральным. Швейцария ранее славилась не только военными нейтралитетом, но и нейтралитетом в более широком смысле, что позволяло ей успешно принимать различные переговорные процессы", — сказал Лавров на пресс-конференции. По словам Лаврова, министр иностранных дел Швейцарии заявил ему, что Швейцария по-прежнему готова выступать в роли посредника. "Он сказал, мы по-прежнему готовы и всегда к вашим услугам. Но я привлек его внимание к тому, что у них есть стратегия национальной безопасности, которая согласована на 2024 по 2027 или 2028 годы. В ней записано, что Швейцария готова и заинтересована выстраивать европейскую безопасность не c Россией, а против России", - добавил Лавров. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.

https://ria.ru/20240124/shveytsariya-1923167766.html

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в мире, швейцария, россия, оон, нато, евросоюз, геннадий гатилов, сергей лавров