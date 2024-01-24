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Услугами помощников в МО воспользовались более 40 тысяч инвалидов
Услугами помощников в МО воспользовались более 40 тысяч инвалидов - РИА Новости, 24.01.2024
Услугами помощников в МО воспользовались более 40 тысяч инвалидов
В Московской области круглосуточно работает служба персональных помощников. Ее сотрудники помогают людям с инвалидностью и участникам СВО. За прошлый год такими РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:06
2024-01-24T19:06
2024-01-24T19:06
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Московской области круглосуточно работает служба персональных помощников. Ее сотрудники помогают людям с инвалидностью и участникам СВО. За прошлый год такими услугами воспользовались более 40 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360"."География работы персональных помощников – это все Подмосковье. Например, помощники закрепляются также за участниками СВО. Они активно оказывают помощь семье и бойцам по социальным и бытовым вопросам", – отметила министр социального развития Людмила Болатаева.По данным министерства социального развития Московской области, в регионе зарегистрировано более 420 тысяч инвалидов, нуждающихся в помощи и поддержке. Персональные помощники чутко подходят к каждому – изучают интересы и потребности для дальнейшей деликатной работы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
В Московской области круглосуточно работает служба персональных помощников. Ее сотрудники помогают людям с инвалидностью и участникам СВО. За прошлый год такими услугами воспользовались более 40 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"География работы персональных помощников – это все Подмосковье. Например, помощники закрепляются также за участниками СВО. Они активно оказывают помощь семье и бойцам по социальным и бытовым вопросам", – отметила министр социального развития Людмила Болатаева.
По данным министерства социального развития Московской области, в регионе зарегистрировано более 420 тысяч инвалидов, нуждающихся в помощи и поддержке. Персональные помощники чутко подходят к каждому – изучают интересы и потребности для дальнейшей деликатной работы.