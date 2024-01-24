https://ria.ru/20240124/pomoschniki-1923285602.html

Услугами помощников в МО воспользовались более 40 тысяч инвалидов

Услугами помощников в МО воспользовались более 40 тысяч инвалидов - РИА Новости, 24.01.2024

Услугами помощников в МО воспользовались более 40 тысяч инвалидов

В Московской области круглосуточно работает служба персональных помощников. Ее сотрудники помогают людям с инвалидностью и участникам СВО. За прошлый год такими РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T19:06

2024-01-24T19:06

2024-01-24T19:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Московской области круглосуточно работает служба персональных помощников. Ее сотрудники помогают людям с инвалидностью и участникам СВО. За прошлый год такими услугами воспользовались более 40 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360"."География работы персональных помощников – это все Подмосковье. Например, помощники закрепляются также за участниками СВО. Они активно оказывают помощь семье и бойцам по социальным и бытовым вопросам", – отметила министр социального развития Людмила Болатаева.По данным министерства социального развития Московской области, в регионе зарегистрировано более 420 тысяч инвалидов, нуждающихся в помощи и поддержке. Персональные помощники чутко подходят к каждому – изучают интересы и потребности для дальнейшей деликатной работы.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)