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Услугами помощников в МО воспользовались более 40 тысяч инвалидов - РИА Новости, 24.01.2024
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Новости Подмосковья
 
19:06 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/pomoschniki-1923285602.html
Услугами помощников в МО воспользовались более 40 тысяч инвалидов
Услугами помощников в МО воспользовались более 40 тысяч инвалидов - РИА Новости, 24.01.2024
Услугами помощников в МО воспользовались более 40 тысяч инвалидов
В Московской области круглосуточно работает служба персональных помощников. Ее сотрудники помогают людям с инвалидностью и участникам СВО. За прошлый год такими РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:06
2024-01-24T19:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Московской области круглосуточно работает служба персональных помощников. Ее сотрудники помогают людям с инвалидностью и участникам СВО. За прошлый год такими услугами воспользовались более 40 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360"."География работы персональных помощников – это все Подмосковье. Например, помощники закрепляются также за участниками СВО. Они активно оказывают помощь семье и бойцам по социальным и бытовым вопросам", – отметила министр социального развития Людмила Болатаева.По данным министерства социального развития Московской области, в регионе зарегистрировано более 420 тысяч инвалидов, нуждающихся в помощи и поддержке. Персональные помощники чутко подходят к каждому – изучают интересы и потребности для дальнейшей деликатной работы.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Услугами помощников в МО воспользовались более 40 тысяч инвалидов

CC0 / / Женщина катит мужчину в инвалидном кресле
Женщина катит мужчину в инвалидном кресле - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В Московской области круглосуточно работает служба персональных помощников. Ее сотрудники помогают людям с инвалидностью и участникам СВО. За прошлый год такими услугами воспользовались более 40 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360".
"География работы персональных помощников – это все Подмосковье. Например, помощники закрепляются также за участниками СВО. Они активно оказывают помощь семье и бойцам по социальным и бытовым вопросам", – отметила министр социального развития Людмила Болатаева.
По данным министерства социального развития Московской области, в регионе зарегистрировано более 420 тысяч инвалидов, нуждающихся в помощи и поддержке. Персональные помощники чутко подходят к каждому – изучают интересы и потребности для дальнейшей деликатной работы.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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