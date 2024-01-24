https://ria.ru/20240124/pogoda-1923159692.html
Москвичам пообещали улучшение погоды в выходные
Москвичам пообещали улучшение погоды в выходные - РИА Новости, 24.01.2024
Москвичам пообещали улучшение погоды в выходные
Погода в Москве в выходные улучшится, в субботу ожидается до минус 6 градусов, а в воскресенье до минус 8 градусов, сообщила РИА Новости специалист московского... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:33
2024-01-24T11:33
2024-01-24T11:33
общество
москва
татьяна позднякова
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/81/1563618121_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_4bc73767800fe98470654c717714310f.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Погода в Москве в выходные улучшится, в субботу ожидается до минус 6 градусов, а в воскресенье до минус 8 градусов, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В выходные дни погода улучшится, ее будет определять тыловая часть циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Снег если и будет приниматься, то местами и небольшой. Температура будет понижаться. Мы ждем, что по региону в течение суток субботы минус 3-8 градусов, в Москве это где-то минус 4-6 градусов", - сообщила специалист. По словам синоптика, 25 января столица будет находиться под влиянием атлантического циклона, поэтому погода будет теплая, но не очень комфортная. Будут приниматься осадки, ожидается снег от небольшого до умеренного, местами будет гололедица, возможно формирование сосулек, сход снежных масс, то есть все неблагоприятные явления, связанные с оттепелью. "В воскресенье температура будет понижена на пару градусов в ночные часы, минус 5-10 градусов. Дневная температура останется на уровне минус 3-8 градусов", - рассказала Позднякова Ветер в столице в воскресенье уже будет северный. Это будет начало периода, когда температура воздуха вернется к климатической норме, а 25 января она будет существенно, градусов на 5-6, выше нормы.
https://ria.ru/20240119/depressiya-1922186358.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156361/81/1563618121_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_414520ae8a5d3dcdb9e573944af384c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам пообещали улучшение погоды в выходные
Позднякова: в выходные в Москве ожидается до 8 градусов мороза днем
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Погода в Москве в выходные улучшится, в субботу ожидается до минус 6 градусов, а в воскресенье до минус 8 градусов, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"В выходные дни погода улучшится, ее будет определять тыловая часть циклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Снег если и будет приниматься, то местами и небольшой. Температура будет понижаться. Мы ждем, что по региону в течение суток субботы минус 3-8 градусов, в Москве это где-то минус 4-6 градусов", - сообщила специалист.
По словам синоптика, 25 января столица будет находиться под влиянием атлантического циклона, поэтому погода будет теплая, но не очень комфортная. Будут приниматься осадки, ожидается снег от небольшого до умеренного, местами будет гололедица, возможно формирование сосулек, сход снежных масс, то есть все неблагоприятные явления, связанные с оттепелью.
«
"В воскресенье температура будет понижена на пару градусов в ночные часы, минус 5-10 градусов. Дневная температура останется на уровне минус 3-8 градусов", - рассказала Позднякова
Ветер в столице в воскресенье уже будет северный. Это будет начало периода, когда температура воздуха вернется к климатической норме, а 25 января она будет существенно, градусов на 5-6, выше нормы.
Как пережить зимнюю депрессию. Психологи дали простые советы