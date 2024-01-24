https://ria.ru/20240124/pogoda-1923128274.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 24.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T08:13

2024-01-24T08:13

2024-01-24T08:13

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором североатлантического циклона с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. При этом из-за оттепели небо продолжит быть пасмурным, кое-где не исключены слабые осадки в разном агрегатном состоянии и легким помутнением атмосферы с ухудшением видимости. "В Москве облачно, дымка, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице 0 - плюс 2 градуса, по области минус 2 - плюс 3 градуса", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240119/depressiya-1922186358.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"