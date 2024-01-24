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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 24.01.2024
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08:13 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/pogoda-1923128274.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 24.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:13
2024-01-24T08:13
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором североатлантического циклона с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. При этом из-за оттепели небо продолжит быть пасмурным, кое-где не исключены слабые осадки в разном агрегатном состоянии и легким помутнением атмосферы с ухудшением видимости. "В Москве облачно, дымка, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице 0 - плюс 2 градуса, по области минус 2 - плюс 3 градуса", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду

Тишковец: облачная погода и до двух градусов тепла ожидается в Москве в среду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане)
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане). Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором североатлантического циклона с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. При этом из-за оттепели небо продолжит быть пасмурным, кое-где не исключены слабые осадки в разном агрегатном состоянии и легким помутнением атмосферы с ухудшением видимости.
«
"В Москве облачно, дымка, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице 0 - плюс 2 градуса, по области минус 2 - плюс 3 градуса", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
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