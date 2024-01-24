https://ria.ru/20240124/pogoda-1923128274.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 24.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:13
2024-01-24T08:13
2024-01-24T08:13
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_0:53:3547:2048_1920x0_80_0_0_1a06125a3a8a7bb00cd70a835665a2fa.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором североатлантического циклона с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. При этом из-за оттепели небо продолжит быть пасмурным, кое-где не исключены слабые осадки в разном агрегатном состоянии и легким помутнением атмосферы с ухудшением видимости. "В Москве облачно, дымка, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице 0 - плюс 2 градуса, по области минус 2 - плюс 3 градуса", - сказал Тишковец. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240119/depressiya-1922186358.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922916903_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_63a09f30e356d1a85da0219a0b2da9a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду
Тишковец: облачная погода и до двух градусов тепла ожидается в Москве в среду
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 2 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в среду синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тёплым сектором североатлантического циклона с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. При этом из-за оттепели небо продолжит быть пасмурным, кое-где не исключены слабые осадки в разном агрегатном состоянии и легким помутнением атмосферы с ухудшением видимости.
«
"В Москве облачно, дымка, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице 0 - плюс 2 градуса, по области минус 2 - плюс 3 градуса", - сказал Тишковец.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 740 миллиметров ртутного столба.
Как пережить зимнюю депрессию. Психологи дали простые советы