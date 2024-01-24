https://ria.ru/20240124/peremirie-1923109887.html
Израиль и ХАМАС согласны на перемирие на месяц, сообщили СМИ
Израиль и ХАМАС согласны на перемирие на месяц, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.01.2024
Израиль и ХАМАС согласны на перемирие на месяц, сообщили СМИ
Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли принципиального согласия об обмене пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня в течение месяца,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T02:16
2024-01-24T02:16
2024-01-24T03:30
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли принципиального согласия об обмене пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня в течение месяца, однако ХАМАС тормозит дальнейшие переговоры, передает агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника. По словам неназванного официального лица, последний раунд переговоров под эгидой США, Катара и Египта о режиме прекращения огня начался 28 декабря, с того момента удалось договориться по продолжительности перемирия приблизительно в 30 дней. "Израиль и ХАМАС принципиально согласны с тем, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может состояться в рамках режима прекращения огня на месяц", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что ХАМАС при этом отказывается продвигаться в переговорах дальше, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 63 тысяч человек получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231223/gaza-1917709734.html
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израиль, россия, сша, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, США, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Израиль и ХАМАС согласны на перемирие на месяц, сообщили СМИ
Reuters: Израиль и ХАМАС согласились на обмен пленных и перемирие на месяц
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли принципиального согласия об обмене пленных и заключенных в рамках режима прекращения огня в течение месяца, однако ХАМАС тормозит дальнейшие переговоры, передает агентство Рейтер
со ссылкой на три осведомленных источника.
По словам неназванного официального лица, последний раунд переговоров под эгидой США
, Катара
и Египта
о режиме прекращения огня начался 28 декабря, с того момента удалось договориться по продолжительности перемирия приблизительно в 30 дней.
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"Израиль и ХАМАС принципиально согласны с тем, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может состояться в рамках режима прекращения огня на месяц", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что ХАМАС при этом отказывается продвигаться в переговорах дальше, пока не будут согласованы условия постоянного прекращения огня.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа . За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа : остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября 2023 года началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 63 тысяч человек получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
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