https://ria.ru/20240124/peregovory-1923107829.html

Глава МИД Швейцарии не ответил на вопрос о запрете Киева на переговоры

Глава МИД Швейцарии не ответил на вопрос о запрете Киева на переговоры - РИА Новости, 24.01.2024

Глава МИД Швейцарии не ответил на вопрос о запрете Киева на переговоры

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис уклонился от ответа на вопрос о том, должны ли украинские власти отменить закон, запрещающий им вести переговоры с российским РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T01:34

2024-01-24T01:34

2024-01-24T01:34

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ООН, 24 янв – РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис уклонился от ответа на вопрос о том, должны ли украинские власти отменить закон, запрещающий им вести переговоры с российским руководством. "Это очень конкретный вопрос. И я не могу ответить на него. Сейчас неподходящий момент отвечать на этот вопрос", - сказал Кассис. "Одно ясно – если вы хотите взаимодействовать на пути к достижению мира, вы должны вести политический диалог. А если вы запрещаете политический диалог между двумя странами, вы не можете участвовать в мирном процессе", - добавил он. Министр отметил, что не будет "сейчас вдаваться в детали, потому что" ситуация находится "на стартовой точке этих предварительных переговоров". "И мы участвуем в таких переговорах сейчас, чтобы проверить, есть ли пути, по которым мы можем добиться прорыва. Есть множество моментов. Это лишь один из них", - добавил Кассис. В понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Швейцария не ищет контакты с Москвой для участия в мирном саммите по Украине в 2024 году. На прошлой неделе швейцарский президент Виола Амхерд сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирной конференции без РФ невозможно. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240114/uregulirovanie-1921297751.html

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россия, швейцария, украина, владимир зеленский, александр грушко, андрей ермак, нато, евросоюз, центральный банк рф (цб рф), в мире