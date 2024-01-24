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В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом - РИА Новости, 24.01.2024
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12:10 24.01.2024 (обновлено: 12:21 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/otravlenie-1923170592.html
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом - РИА Новости, 24.01.2024
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мать и пять детей отравились угарным газом в Королеве, угрозы жизни нет, вероятная причина - неисправность газовой колонки, сообщают ГСУСК и прокуратура по... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:10
2024-01-24T12:21
происшествия
московская область (подмосковье)
королев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мать и пять детей отравились угарным газом в Королеве, угрозы жизни нет, вероятная причина - неисправность газовой колонки, сообщают ГСУСК и прокуратура по Московской области."Прокуратура организовала проверку по факту отравления малолетних детей и их матери в одной из квартир многоквартирного дома в городском округе Королев... Предварительно установлено, что вечером 23 января мать и пять ее малолетних детей в возрасте от 1 года до 12 лет были госпитализированы в медицинское учреждение с диагнозом отравление угарным газом", - говорится в сообщении прокуратуры.По информации подмосковного главка СК, мать совместно со своими тремя дочерями и двумя сыновьями находились в квартире, где готовила ужин. Уточняется, что "в какой-то момент они почувствовали себя плохо" и были госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.В СК добавили, что предварительной причиной произошедшего стала "неисправность газовой колонки".
https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), королев
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Королев
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом

Мать и пять детей отравились угарным газом в Королеве из-за неисправной колонки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мать и пять детей отравились угарным газом в Королеве, угрозы жизни нет, вероятная причина - неисправность газовой колонки, сообщают ГСУСК и прокуратура по Московской области.
«
"Прокуратура организовала проверку по факту отравления малолетних детей и их матери в одной из квартир многоквартирного дома в городском округе Королев... Предварительно установлено, что вечером 23 января мать и пять ее малолетних детей в возрасте от 1 года до 12 лет были госпитализированы в медицинское учреждение с диагнозом отравление угарным газом", - говорится в сообщении прокуратуры.
По информации подмосковного главка СК, мать совместно со своими тремя дочерями и двумя сыновьями находились в квартире, где готовила ужин. Уточняется, что "в какой-то момент они почувствовали себя плохо" и были госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.
В СК добавили, что предварительной причиной произошедшего стала "неисправность газовой колонки".
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Королев
 
 
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