https://ria.ru/20240124/otravlenie-1923170592.html

В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом

В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом - РИА Новости, 24.01.2024

В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом

Мать и пять детей отравились угарным газом в Королеве, угрозы жизни нет, вероятная причина - неисправность газовой колонки, сообщают ГСУСК и прокуратура по... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:10

2024-01-24T12:10

2024-01-24T12:21

происшествия

московская область (подмосковье)

королев

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мать и пять детей отравились угарным газом в Королеве, угрозы жизни нет, вероятная причина - неисправность газовой колонки, сообщают ГСУСК и прокуратура по Московской области."Прокуратура организовала проверку по факту отравления малолетних детей и их матери в одной из квартир многоквартирного дома в городском округе Королев... Предварительно установлено, что вечером 23 января мать и пять ее малолетних детей в возрасте от 1 года до 12 лет были госпитализированы в медицинское учреждение с диагнозом отравление угарным газом", - говорится в сообщении прокуратуры.По информации подмосковного главка СК, мать совместно со своими тремя дочерями и двумя сыновьями находились в квартире, где готовила ужин. Уточняется, что "в какой-то момент они почувствовали себя плохо" и были госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.В СК добавили, что предварительной причиной произошедшего стала "неисправность газовой колонки".

https://ria.ru/20230826/otravlenie-1892356741.html

московская область (подмосковье)

королев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), королев