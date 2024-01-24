https://ria.ru/20240124/ostin-1923105139.html

СМИ всполошились из-за вида Остина при обсуждении Украины

СМИ всполошились из-за вида Остина при обсуждении Украины - РИА Новости, 24.01.2024

СМИ всполошились из-за вида Остина при обсуждении Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин выглядел похудевшим и изможденным на первом публичном появлении после скандальной госпитализации, пишет The Daily Mail. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T00:44

2024-01-24T00:44

2024-01-24T01:53

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сша

ллойд остин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин выглядел похудевшим и изможденным на первом публичном появлении после скандальной госпитализации, пишет The Daily Mail.Во вторник Остин впервые после выписки из больницы принял участие в видеоконференции, выступив на заседании контактной группы помощи Украине."Он, казалось, похудел и выглядел изможденным, когда сидел у белой стены с <…> гербом министерства обороны справа от него. Были видны маленькие флаги США и Украины", - говорится в публикации.Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома.

https://ria.ru/20240122/ostin-1922683130.html

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в мире, украина, сша, ллойд остин, министерство обороны сша