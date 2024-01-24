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СМИ всполошились из-за вида Остина при обсуждении Украины
СМИ всполошились из-за вида Остина при обсуждении Украины - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ всполошились из-за вида Остина при обсуждении Украины
Глава Пентагона Ллойд Остин выглядел похудевшим и изможденным на первом публичном появлении после скандальной госпитализации, пишет The Daily Mail. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:44
2024-01-24T00:44
2024-01-24T01:53
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин выглядел похудевшим и изможденным на первом публичном появлении после скандальной госпитализации, пишет The Daily Mail.Во вторник Остин впервые после выписки из больницы принял участие в видеоконференции, выступив на заседании контактной группы помощи Украине."Он, казалось, похудел и выглядел изможденным, когда сидел у белой стены с <…> гербом министерства обороны справа от него. Были видны маленькие флаги США и Украины", - говорится в публикации.Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома.
https://ria.ru/20240122/ostin-1922683130.html
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в мире, украина, сша, ллойд остин, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США
СМИ всполошились из-за вида Остина при обсуждении Украины
DM: глава Пентагона Остин объявился в изможденном виде на встрече по Украине