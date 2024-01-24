https://ria.ru/20240124/oruzhie-1923108997.html
На Украине анонсировали получение оружия, которого "еще нет"
На Украине анонсировали получение оружия, которого "еще нет" - РИА Новости, 24.01.2024
На Украине анонсировали получение оружия, которого "еще нет"
Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T01:58
2024-01-24T01:58
2024-01-24T02:00
специальная военная операция на украине
украина
германия
сша
борис писториус
сергей лавров
патрик райдер
нато
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году получит оружие, которого еще не было, а также "большие пакеты помощи от нескольких государств"."Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать... логистические узлы", - приводит слова Павлюка телеканал "Общественное".По словам Павлюка, на встрече обсуждались вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия. "В этом году будут большие пакеты помощи от нескольких государств", — подчеркнул он.Немецкие вертолетыМинистр обороны Германии Борис Писториус на встрече пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщает минобороны ФРГ"Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода", - цитирует министерство слова Писториуса.Министр заявил о том, что для защиты украинского населения и инфраструктуры приоритетом остается и противовоздушная оборона, и призвал нарастить темп оборонного производства.При этом дата начала поставок Sea King не уточняется.Не смогли пообещатьСША, в свою очередь, не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на очередной встрече стран-доноров, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Я не отслеживаю никакой конкретной материальной поддержки", - ответил он на соответствующий вопрос СМИ.В то же время помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что цель Пентагона состоит в том, чтобы Украина начала использовать первые американские истребители F-16 в 2024 году.Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.Позиция РоссииРоссия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240123/boepripasy-1923100912.html
https://ria.ru/20240123/pomosch-1923074009.html
https://ria.ru/20240123/ukraina-1922878904.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, германия, сша, борис писториус, сергей лавров, патрик райдер, нато, министерство обороны сша, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, США, Борис Писториус, Сергей Лавров, Патрик Райдер, НАТО, Министерство обороны США, F-16
На Украине анонсировали получение оружия, которого "еще нет"
Минобороны Украины: в этом году Киев получит оружие, которого еще нет
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году получит оружие, которого еще не было, а также "большие пакеты помощи от нескольких государств".
«
"Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать... логистические узлы", - приводит слова Павлюка телеканал "Общественное".
По словам Павлюка, на встрече обсуждались вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия. "В этом году будут большие пакеты помощи от нескольких государств", — подчеркнул он.
Министр обороны Германии Борис Писториус
на встрече пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщает минобороны ФРГ
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"Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем
до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода", - цитирует министерство слова Писториуса.
Министр заявил о том, что для защиты украинского населения и инфраструктуры приоритетом остается и противовоздушная оборона, и призвал нарастить темп оборонного производства.
При этом дата начала поставок Sea King не уточняется.
США
, в свою очередь, не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на очередной встрече стран-доноров, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
.
Умеров призвал союзников Киева нарастить объемы военной помощи ВСУ
"Я не отслеживаю никакой конкретной материальной поддержки", - ответил он на соответствующий вопрос СМИ.
В то же время помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер
заявила, что цель Пентагона состоит в том, чтобы Украина начала использовать первые американские истребители F-16
в 2024 году.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии, Италии
, других стран.
Между Францией и Германией разгорелся скандал из-за помощи Украине