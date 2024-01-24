https://ria.ru/20240124/oruzhie-1923108997.html

На Украине анонсировали получение оружия, которого "еще нет"

На Украине анонсировали получение оружия, которого "еще нет" - РИА Новости, 24.01.2024

На Украине анонсировали получение оружия, которого "еще нет"

Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T01:58

2024-01-24T01:58

2024-01-24T02:00

специальная военная операция на украине

украина

германия

сша

борис писториус

сергей лавров

патрик райдер

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922130170_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_a0ed94ef3a38133400262a8ed85e108a.jpg

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Спикер министерства обороны Украины Илларион Павлюк по итогам встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн" во вторник заявил, что Киев в этом году получит оружие, которого еще не было, а также "большие пакеты помощи от нескольких государств"."Продуктивная встреча. Поддержка продолжается. Были важные заявления и обязательства. Она будет продолжаться и дальше. В этом году получим оружие, которого еще нет и которое поможет поражать... логистические узлы", - приводит слова Павлюка телеканал "Общественное".По словам Павлюка, на встрече обсуждались вопросы увеличения производства боеприпасов и оружия. "В этом году будут большие пакеты помощи от нескольких государств", — подчеркнул он.Немецкие вертолетыМинистр обороны Германии Борис Писториус на встрече пообещал поставить Киеву шесть многоцелевых вертолетов Sea King, сообщает минобороны ФРГ"Sea King — это надежный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах, от разведки над Черным морем до транспортировки военных. Это первая поставка из Германии подобного рода", - цитирует министерство слова Писториуса.Министр заявил о том, что для защиты украинского населения и инфраструктуры приоритетом остается и противовоздушная оборона, и призвал нарастить темп оборонного производства.При этом дата начала поставок Sea King не уточняется.Не смогли пообещатьСША, в свою очередь, не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на очередной встрече стран-доноров, сказал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Я не отслеживаю никакой конкретной материальной поддержки", - ответил он на соответствующий вопрос СМИ.В то же время помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что цель Пентагона состоит в том, чтобы Украина начала использовать первые американские истребители F-16 в 2024 году.Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.Позиция РоссииРоссия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240123/boepripasy-1923100912.html

https://ria.ru/20240123/pomosch-1923074009.html

https://ria.ru/20240123/ukraina-1922878904.html

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

украина, германия, сша, борис писториус, сергей лавров, патрик райдер, нато, министерство обороны сша, f-16