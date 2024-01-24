https://ria.ru/20240124/oon-1923112949.html

Лавров и Гутерреш обсудили сотрудничество России и ООН

Лавров и Гутерреш обсудили сотрудничество России и ООН - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров и Гутерреш обсудили сотрудничество России и ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили сотрудничество РФ и ООН, отметили важность укрепления роли... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T03:42

2024-01-24T03:42

2024-01-24T03:50

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антониу гутерреш

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили сотрудничество РФ и ООН, отметили важность укрепления роли организации в глобальной политике с учетом самого широкого спектра мнений ее государств-членов, сообщается на сайте МИД РФ.Лавров и Гутерреш провели встречу в Нью-Йорке."Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня. С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Лавров на встрече особо подчеркнул требование к соблюдению всеми сотрудниками секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности в соответствии с уставом.Лавров в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. До этого министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня ГА ООН.

https://ria.ru/20240123/sng-1922917182.html

https://ria.ru/20240122/situatsiya-1922845482.html

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оон, россия, в мире, нью-йорк (город), сергей лавров, антониу гутерреш