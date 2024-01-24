https://ria.ru/20240124/oon-1923112949.html
Лавров и Гутерреш обсудили сотрудничество России и ООН
Лавров и Гутерреш обсудили сотрудничество России и ООН - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров и Гутерреш обсудили сотрудничество России и ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили сотрудничество РФ и ООН, отметили важность укрепления роли... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T03:42
2024-01-24T03:42
2024-01-24T03:50
оон
россия
в мире
нью-йорк (город)
сергей лавров
антониу гутерреш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898194157_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_1f84851b03fd1feaf31a568889fe93d7.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили сотрудничество РФ и ООН, отметили важность укрепления роли организации в глобальной политике с учетом самого широкого спектра мнений ее государств-членов, сообщается на сайте МИД РФ.Лавров и Гутерреш провели встречу в Нью-Йорке."Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня. С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов", - говорится в сообщении.Отмечается, что Лавров на встрече особо подчеркнул требование к соблюдению всеми сотрудниками секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности в соответствии с уставом.Лавров в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. До этого министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня ГА ООН.
https://ria.ru/20240123/sng-1922917182.html
https://ria.ru/20240122/situatsiya-1922845482.html
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898194157_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5d4e7f4d0197191d1f54ffe0f923dce6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, россия, в мире, нью-йорк (город), сергей лавров, антониу гутерреш
ООН, Россия, В мире, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Антониу Гутерреш
Лавров и Гутерреш обсудили сотрудничество России и ООН
Лавров и Гутерреш обсудили в Нью-Йорке сотрудничество между Россией и ООН
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили сотрудничество РФ и ООН, отметили важность укрепления роли организации в глобальной политике с учетом самого широкого спектра мнений ее государств-членов, сообщается на сайте МИД РФ.
Лавров и Гутерреш провели встречу в Нью-Йорке
.
Россия ждет от СНГ четкой позиции по антироссийским резолюциям в ООН
"Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня. С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Лавров на встрече особо подчеркнул требование к соблюдению всеми сотрудниками секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности в соответствии с уставом.
Лавров в понедельник прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии Совета Безопасности ООН. До этого министр посещал Нью-Йорк в сентябре прошлого года для участия в неделе высокого уровня ГА ООН.
МИД: Россия сделает все, чтобы тема ситуации на Украине звучала чаще в ООН