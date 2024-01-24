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В Москве завершили пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений
В Москве завершили пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений - РИА Новости, 24.01.2024
В Москве завершили пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений
В Москве завершили пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T08:22
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Москве завершили пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели регламентные работы по пескоструйной очистке и сопутствующему ремонту 80 инженерных сооружений столицы. Работы прошли в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях, на мостах и набережных. Среди них Нагатинский, Патриарший, Андреевский мосты и Котельническая набережная. Пескоструйной обработке подвергают каменные и бетонные напольные покрытия, лестничные сходы, парапеты, гранитную облицовку, металлические и чугунные ограждения", - говорится в сообщении. Добавляется, что пескоструйную очистку объектов проводят только в дневное время и обязательно в защитных шлемах и комбинезонах.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Москве завершили пескоструйную очистку более 80 инженерных сооружений, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы провели регламентные работы по пескоструйной очистке и сопутствующему ремонту 80 инженерных сооружений столицы. Работы прошли в подземных пешеходных переходах и транспортных тоннелях, на мостах и набережных. Среди них Нагатинский, Патриарший, Андреевский мосты и Котельническая набережная. Пескоструйной обработке подвергают каменные и бетонные напольные покрытия, лестничные сходы, парапеты, гранитную облицовку, металлические и чугунные ограждения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пескоструйную очистку объектов проводят только в дневное время и обязательно в защитных шлемах и комбинезонах.
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