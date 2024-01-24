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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 24.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:09 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/obstrel-1923286087.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район - РИА Новости, 24.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район
Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и территории Ясиноватского района, сообщили в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:09
2024-01-24T19:09
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
петровский район
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.30 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. С 18.30 до 18.45 ВСУ продолжили обстрел Горловки, выпустив по городу в общей сложности еще 11 снарядов из натовской артиллерии. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240124/zagovor-1923052675.html
https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html
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горловка, донецк, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, петровский район
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Петровский район
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватский район

ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 21 снаряд по Донецку, Горловке и Ясиноватскому району

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 янв — РИА Новости. Украинские войска выпустили 21 снаряд натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, Горловке и территории Ясиноватского района, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 17.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.30 - населенный пункт Архангельское - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 18.25 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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С 18.30 до 18.45 ВСУ продолжили обстрел Горловки, выпустив по городу в общей сложности еще 11 снарядов из натовской артиллерии.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПетровский район
 
 
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