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В Москве мужчина отказался показывать документы, ударив работника ППС ножом
В Москве мужчина отказался показывать документы, ударив работника ППС ножом - РИА Новости, 24.01.2024
В Москве мужчина отказался показывать документы, ударив работника ППС ножом
Сотрудник ППС получил ножевое ранение, когда остановил мужчину для проверки документов в Москве, нападавшего разыскивают правоохранители, сообщили в... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:38
2024-01-24T19:38
2024-01-24T19:38
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сотрудник ППС получил ножевое ранение, когда остановил мужчину для проверки документов в Москве, нападавшего разыскивают правоохранители, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. По данным ведомства, полицейские остановили мужчину для проверки документов около 16.25 на улице Бобруйская. В это время он "неожиданно выхватил предмет, похожий на нож", которым ударил сотрудника в ногу, "после чего скрылся с места происшествия". "Полицейский, для оказания помощи был доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Приняты меры направленные на розыск и задержание злоумышленника", - рассказали в главке.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве мужчина отказался показывать документы, ударив работника ППС ножом
МВД: в Москве мужчина отказался показывать документы, ударив работника ППС ножом