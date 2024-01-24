https://ria.ru/20240124/nagrazhdenie-1923117125.html

В зоне СВО представили к наградам тульских десантников

В зоне СВО представили к наградам тульских десантников - РИА Новости, 24.01.2024

В зоне СВО представили к наградам тульских десантников

Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил государственными наградами тульских десантников в зоне проведения спецоперации, сообщили... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T05:11

2024-01-24T05:11

2024-01-24T05:11

россия

украина

виктор горемыкин

безопасность

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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил государственными наградами тульских десантников в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в МО. "В зоне проведения специальной военной операции заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил государственными наградами военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, проявивших мужество и героизм в ходе проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО, церемония награждения военнослужащих была организована непосредственно вблизи передовой. "Среди награжденных воины-десантники, проявившие мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине, которым были вручены ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" IV степени, медали За отвагу, За храбрость II степени и Суворова, а также ножи и благодарности от министра обороны Российской Федерации", - сообщили в МО. Сообщается, что Горемыкин поблагодарил воинов за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач. "Гвардейцы-десантники, поздравляю вас с награждением боевыми государственными наградами. Вы их заслужили в бою, проявив мужество, храбрость, отвагу, смелость. Вы самые лучшие, настоящие защитники нашего Отечества, нашей страны. Мы гордимся вами, гордятся Вооруженные силы, вся страна и ваши близкие. Я считаю, что на вашей груди будет еще не одна государственная награда, которая будет вам вручена за вашу верность присяге и воинскому долгу", - процитировали замминистра в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240123/nagrazhdenie-1922874954.html

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россия, украина, виктор горемыкин, безопасность