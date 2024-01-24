Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО представили к наградам тульских десантников - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/nagrazhdenie-1923117125.html
В зоне СВО представили к наградам тульских десантников
В зоне СВО представили к наградам тульских десантников - РИА Новости, 24.01.2024
В зоне СВО представили к наградам тульских десантников
Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил государственными наградами тульских десантников в зоне проведения спецоперации, сообщили... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T05:11
2024-01-24T05:11
россия
украина
виктор горемыкин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898632584_0:309:3025:2011_1920x0_80_0_0_1b7fdc510dcfea9a8d769c53ed924d7d.jpg
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил государственными наградами тульских десантников в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в МО. "В зоне проведения специальной военной операции заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил государственными наградами военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, проявивших мужество и героизм в ходе проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО, церемония награждения военнослужащих была организована непосредственно вблизи передовой. "Среди награжденных воины-десантники, проявившие мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине, которым были вручены ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" IV степени, медали За отвагу, За храбрость II степени и Суворова, а также ножи и благодарности от министра обороны Российской Федерации", - сообщили в МО. Сообщается, что Горемыкин поблагодарил воинов за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач. "Гвардейцы-десантники, поздравляю вас с награждением боевыми государственными наградами. Вы их заслужили в бою, проявив мужество, храбрость, отвагу, смелость. Вы самые лучшие, настоящие защитники нашего Отечества, нашей страны. Мы гордимся вами, гордятся Вооруженные силы, вся страна и ваши близкие. Я считаю, что на вашей груди будет еще не одна государственная награда, которая будет вам вручена за вашу верность присяге и воинскому долгу", - процитировали замминистра в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240123/nagrazhdenie-1922874954.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898632584_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_ce65b81d512ce55958a88c239d5e7945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, виктор горемыкин, безопасность
Россия, Украина, Виктор Горемыкин, Безопасность
В зоне СВО представили к наградам тульских десантников

Замглавы Минобороны Горемыкин наградил тульских десантников в зоне спецоперации

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкНаграждение медалью российского военнослужащего в зоне СВО
Награждение медалью российского военнослужащего в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Замминистра обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил государственными наградами тульских десантников в зоне проведения спецоперации, сообщили журналистам в МО.
«
"В зоне проведения специальной военной операции заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин наградил государственными наградами военнослужащих Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, проявивших мужество и героизм в ходе проведения СВО", - сообщили в оборонном ведомстве.
По данным МО, церемония награждения военнослужащих была организована непосредственно вблизи передовой.
"Среди награжденных воины-десантники, проявившие мужество и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине, которым были вручены ордена Мужества, знаки отличия "Георгиевский крест" IV степени, медали За отвагу, За храбрость II степени и Суворова, а также ножи и благодарности от министра обороны Российской Федерации", - сообщили в МО.
Сообщается, что Горемыкин поблагодарил воинов за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач.
"Гвардейцы-десантники, поздравляю вас с награждением боевыми государственными наградами. Вы их заслужили в бою, проявив мужество, храбрость, отвагу, смелость. Вы самые лучшие, настоящие защитники нашего Отечества, нашей страны. Мы гордимся вами, гордятся Вооруженные силы, вся страна и ваши близкие. Я считаю, что на вашей груди будет еще не одна государственная награда, которая будет вам вручена за вашу верность присяге и воинскому долгу", - процитировали замминистра в оборонном ведомстве.
Генерал-полковник Виктор Горемыкин - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В зоне СВО наградили военнослужащих группировки войск "Центр"
Вчера, 05:07
 
РоссияУкраинаВиктор ГоремыкинБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала