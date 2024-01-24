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В Кремле заявили, что обладают надежной информацией о французских наемниках - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/naemniki-1923178683.html
В Кремле заявили, что обладают надежной информацией о французских наемниках
В Кремле заявили, что обладают надежной информацией о французских наемниках - РИА Новости, 24.01.2024
В Кремле заявили, что обладают надежной информацией о французских наемниках
Москва настаивает, что обладает надежной информацией, которая говорит о том, что французские наемники есть на Украине, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:40
2024-01-24T12:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
дмитрий песков
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва настаивает, что обладает надежной информацией, которая говорит о том, что французские наемники есть на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники. И мы также обращаем внимание на заявления французских представителей о том, что они ничего не могут сделать с желающими принимать участие в этой бойне на Украине. Мы сожалеем в этой связи", - сказал Песков журналистам, комментируя обвинения в адрес России со стороны Франции в дезинформации касательно участия французских наемников в боевых действиях на Украине. Он отметил, что Франции стоит бережнее относиться к своим гражданам и "настоятельно рекомендовать не принимать участие в во многом преступных деяниях Киевского режима".Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков.
https://ria.ru/20240122/naemniki-1922808910.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле заявили, что обладают надежной информацией о французских наемниках

Песков: Россия настаивает, что французские наемники присутствуют на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и небоскребы делового центра "Москва-сити" (на дальнем плане)
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити (на дальнем плане) - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва настаивает, что обладает надежной информацией, которая говорит о том, что французские наемники есть на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники. И мы также обращаем внимание на заявления французских представителей о том, что они ничего не могут сделать с желающими принимать участие в этой бойне на Украине. Мы сожалеем в этой связи", - сказал Песков журналистам, комментируя обвинения в адрес России со стороны Франции в дезинформации касательно участия французских наемников в боевых действиях на Украине. Он отметил, что Франции стоит бережнее относиться к своим гражданам и "настоятельно рекомендовать не принимать участие в во многом преступных деяниях Киевского режима".
Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
Источник сообщил о более чем 300 наемниках из Франции, воевавших за ВСУ
22 января, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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