https://ria.ru/20240124/naemniki-1923178683.html

В Кремле заявили, что обладают надежной информацией о французских наемниках

В Кремле заявили, что обладают надежной информацией о французских наемниках - РИА Новости, 24.01.2024

В Кремле заявили, что обладают надежной информацией о французских наемниках

Москва настаивает, что обладает надежной информацией, которая говорит о том, что французские наемники есть на Украине, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:40

2024-01-24T12:40

2024-01-24T12:40

специальная военная операция на украине

в мире

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россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва настаивает, что обладает надежной информацией, которая говорит о том, что французские наемники есть на Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники. И мы также обращаем внимание на заявления французских представителей о том, что они ничего не могут сделать с желающими принимать участие в этой бойне на Украине. Мы сожалеем в этой связи", - сказал Песков журналистам, комментируя обвинения в адрес России со стороны Франции в дезинформации касательно участия французских наемников в боевых действиях на Украине. Он отметил, что Франции стоит бережнее относиться к своим гражданам и "настоятельно рекомендовать не принимать участие в во многом преступных деяниях Киевского режима".Минобороны РФ 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками, было уничтожено свыше 60 боевиков.

https://ria.ru/20240122/naemniki-1922808910.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, франция, дмитрий песков, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр