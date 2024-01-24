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Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи - РИА Новости, 24.01.2024
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02:04 24.01.2024 (обновлено: 05:55 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/moshenniki-1923109362.html
Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи
Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи - РИА Новости, 24.01.2024
Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи
Мошенники в перспективе могут подделывать не только голосовые сообщения, но и атаковать россиян в соцсетях в реальном времени через видеосвязь при помощи... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T02:04
2024-01-24T05:55
сергей голованов
общество
лаборатория касперского
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мошенники в перспективе могут подделывать не только голосовые сообщения, но и атаковать россиян в соцсетях в реальном времени через видеосвязь при помощи технологии дипфейков, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.&quot;Мошенники будут просто брать картинку с экрана, и это будет, собственно говоря, твое лицо. Ты ставишь перед собой камеру, и на выходе получается изображение другого человека. Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет... Злоумышленники доберутся до этого через несколько лет&quot;, - сказал Голованов, добавив, что схема будет распространяться в мессенджерах.Он отметил, что злоумышленники будут копировать аккаунты в мессенджерах и при звонке жертве не только генерировать голос, но и видеоизображение звонящего. Поскольку общение будет происходить в режиме реального времени, подозрений у жертвы может не возникнуть. Однако это перспективы не 2024 года, успокоил эксперт. Голованов напомнил, что на текущий момент мошенники отправляют жертве голосовые сообщение в мессенджере от якобы знакомого или руководителя с просьбой перевести деньги, однако у этой схемы есть проблема — сгенерированные искусственным интеллектом сообщения "не адаптивные".По его словам, жертва, которая слушает сообщения, понимает, что это сгенерированный голос. "Интонация, с которой идут все голосовые сообщения, роботизированна: перепад голоса, отсутствие разговорных частиц и фонового шума. Это все очень настораживает человека, несмотря на то, что тембр голоса действительно похож на тембр реального человека", - пояснил Голованов.В свою очередь, будущий мошеннический тренд будет сложно вычислить: "Старые схемы, например, "мама, переведи деньги, я в тюрьме", играют феерическими красками, и распознать, что это не тот человек, становится очень сложно". Эксперт считает, что единственный способ, благодаря которому это можно сделать — проверка аккаунта. На слух же у жертвы распознать ИИ не получится.
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РИА Новости
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сергей голованов , общество, лаборатория касперского
Сергей Голованов , Общество, Лаборатория Касперского
Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи

Kaspersky: мошенники смогут атаковать россиян через видеосвязь в мессенджерах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКамера телефона
Камера телефона - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мошенники в перспективе могут подделывать не только голосовые сообщения, но и атаковать россиян в соцсетях в реальном времени через видеосвязь при помощи технологии дипфейков, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
«

"Мошенники будут просто брать картинку с экрана, и это будет, собственно говоря, твое лицо. Ты ставишь перед собой камеру, и на выходе получается изображение другого человека. Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет... Злоумышленники доберутся до этого через несколько лет", - сказал Голованов, добавив, что схема будет распространяться в мессенджерах.

Он отметил, что злоумышленники будут копировать аккаунты в мессенджерах и при звонке жертве не только генерировать голос, но и видеоизображение звонящего. Поскольку общение будет происходить в режиме реального времени, подозрений у жертвы может не возникнуть. Однако это перспективы не 2024 года, успокоил эксперт.
Голованов напомнил, что на текущий момент мошенники отправляют жертве голосовые сообщение в мессенджере от якобы знакомого или руководителя с просьбой перевести деньги, однако у этой схемы есть проблема — сгенерированные искусственным интеллектом сообщения "не адаптивные".
По его словам, жертва, которая слушает сообщения, понимает, что это сгенерированный голос. "Интонация, с которой идут все голосовые сообщения, роботизированна: перепад голоса, отсутствие разговорных частиц и фонового шума. Это все очень настораживает человека, несмотря на то, что тембр голоса действительно похож на тембр реального человека", - пояснил Голованов.
В свою очередь, будущий мошеннический тренд будет сложно вычислить: "Старые схемы, например, "мама, переведи деньги, я в тюрьме", играют феерическими красками, и распознать, что это не тот человек, становится очень сложно". Эксперт считает, что единственный способ, благодаря которому это можно сделать — проверка аккаунта. На слух же у жертвы распознать ИИ не получится.
Сбер - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков
19 января, 10:01
 
Сергей ГоловановОбществоЛаборатория Касперского
 
 
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