https://ria.ru/20240124/moshenniki-1923109362.html

Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи

Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи - РИА Новости, 24.01.2024

Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи

Мошенники в перспективе могут подделывать не только голосовые сообщения, но и атаковать россиян в соцсетях в реальном времени через видеосвязь при помощи... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T02:04

2024-01-24T02:04

2024-01-24T05:55

сергей голованов

общество

лаборатория касперского

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751569568_0:179:3079:1911_1920x0_80_0_0_e62239ccaba382a62e0dcf0105315dc2.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мошенники в перспективе могут подделывать не только голосовые сообщения, но и атаковать россиян в соцсетях в реальном времени через видеосвязь при помощи технологии дипфейков, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов."Мошенники будут просто брать картинку с экрана, и это будет, собственно говоря, твое лицо. Ты ставишь перед собой камеру, и на выходе получается изображение другого человека. Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет... Злоумышленники доберутся до этого через несколько лет", - сказал Голованов, добавив, что схема будет распространяться в мессенджерах.Он отметил, что злоумышленники будут копировать аккаунты в мессенджерах и при звонке жертве не только генерировать голос, но и видеоизображение звонящего. Поскольку общение будет происходить в режиме реального времени, подозрений у жертвы может не возникнуть. Однако это перспективы не 2024 года, успокоил эксперт. Голованов напомнил, что на текущий момент мошенники отправляют жертве голосовые сообщение в мессенджере от якобы знакомого или руководителя с просьбой перевести деньги, однако у этой схемы есть проблема — сгенерированные искусственным интеллектом сообщения "не адаптивные".По его словам, жертва, которая слушает сообщения, понимает, что это сгенерированный голос. "Интонация, с которой идут все голосовые сообщения, роботизированна: перепад голоса, отсутствие разговорных частиц и фонового шума. Это все очень настораживает человека, несмотря на то, что тембр голоса действительно похож на тембр реального человека", - пояснил Голованов.В свою очередь, будущий мошеннический тренд будет сложно вычислить: "Старые схемы, например, "мама, переведи деньги, я в тюрьме", играют феерическими красками, и распознать, что это не тот человек, становится очень сложно". Эксперт считает, что единственный способ, благодаря которому это можно сделать — проверка аккаунта. На слух же у жертвы распознать ИИ не получится.

https://ria.ru/20240119/sberbank-1922264119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей голованов , общество, лаборатория касперского