https://ria.ru/20240124/moshenniki-1923109362.html
Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи
Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи - РИА Новости, 24.01.2024
Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи
Мошенники в перспективе могут подделывать не только голосовые сообщения, но и атаковать россиян в соцсетях в реальном времени через видеосвязь при помощи... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T02:04
2024-01-24T02:04
2024-01-24T05:55
сергей голованов
общество
лаборатория касперского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751569568_0:179:3079:1911_1920x0_80_0_0_e62239ccaba382a62e0dcf0105315dc2.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мошенники в перспективе могут подделывать не только голосовые сообщения, но и атаковать россиян в соцсетях в реальном времени через видеосвязь при помощи технологии дипфейков, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов."Мошенники будут просто брать картинку с экрана, и это будет, собственно говоря, твое лицо. Ты ставишь перед собой камеру, и на выходе получается изображение другого человека. Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет... Злоумышленники доберутся до этого через несколько лет", - сказал Голованов, добавив, что схема будет распространяться в мессенджерах.Он отметил, что злоумышленники будут копировать аккаунты в мессенджерах и при звонке жертве не только генерировать голос, но и видеоизображение звонящего. Поскольку общение будет происходить в режиме реального времени, подозрений у жертвы может не возникнуть. Однако это перспективы не 2024 года, успокоил эксперт. Голованов напомнил, что на текущий момент мошенники отправляют жертве голосовые сообщение в мессенджере от якобы знакомого или руководителя с просьбой перевести деньги, однако у этой схемы есть проблема — сгенерированные искусственным интеллектом сообщения "не адаптивные".По его словам, жертва, которая слушает сообщения, понимает, что это сгенерированный голос. "Интонация, с которой идут все голосовые сообщения, роботизированна: перепад голоса, отсутствие разговорных частиц и фонового шума. Это все очень настораживает человека, несмотря на то, что тембр голоса действительно похож на тембр реального человека", - пояснил Голованов.В свою очередь, будущий мошеннический тренд будет сложно вычислить: "Старые схемы, например, "мама, переведи деньги, я в тюрьме", играют феерическими красками, и распознать, что это не тот человек, становится очень сложно". Эксперт считает, что единственный способ, благодаря которому это можно сделать — проверка аккаунта. На слух же у жертвы распознать ИИ не получится.
https://ria.ru/20240119/sberbank-1922264119.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751569568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7ff42ffc1408fe0a05485d660b70175.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей голованов , общество, лаборатория касперского
Сергей Голованов , Общество, Лаборатория Касперского
Kaspersky спрогнозировал атаки мошенников с помощью видеосвязи
Kaspersky: мошенники смогут атаковать россиян через видеосвязь в мессенджерах
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мошенники в перспективе могут подделывать не только голосовые сообщения, но и атаковать россиян в соцсетях в реальном времени через видеосвязь при помощи технологии дипфейков, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
«
"Мошенники будут просто брать картинку с экрана, и это будет, собственно говоря, твое лицо. Ты ставишь перед собой камеру, и на выходе получается изображение другого человека. Ты говоришь губами, а вот этот аватар повторяет... Злоумышленники доберутся до этого через несколько лет", - сказал Голованов, добавив, что схема будет распространяться в мессенджерах.
Он отметил, что злоумышленники будут копировать аккаунты в мессенджерах и при звонке жертве не только генерировать голос, но и видеоизображение звонящего. Поскольку общение будет происходить в режиме реального времени, подозрений у жертвы может не возникнуть. Однако это перспективы не 2024 года, успокоил эксперт.
Голованов напомнил, что на текущий момент мошенники отправляют жертве голосовые сообщение в мессенджере от якобы знакомого или руководителя с просьбой перевести деньги, однако у этой схемы есть проблема — сгенерированные искусственным интеллектом сообщения "не адаптивные".
По его словам, жертва, которая слушает сообщения, понимает, что это сгенерированный голос. "Интонация, с которой идут все голосовые сообщения, роботизированна: перепад голоса, отсутствие разговорных частиц и фонового шума. Это все очень настораживает человека, несмотря на то, что тембр голоса действительно похож на тембр реального человека", - пояснил Голованов.
В свою очередь, будущий мошеннический тренд будет сложно вычислить: "Старые схемы, например, "мама, переведи деньги, я в тюрьме", играют феерическими красками, и распознать, что это не тот человек, становится очень сложно". Эксперт считает, что единственный способ, благодаря которому это можно сделать — проверка аккаунта. На слух же у жертвы распознать ИИ не получится.
Сбербанк предупредил об угрозе использования мошенниками дипфейков