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Молдавская оппозиция обвинила власти в разрыве соглашений с СНГ - РИА Новости, 24.01.2024
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11:55 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923166264.html
Молдавская оппозиция обвинила власти в разрыве соглашений с СНГ
Молдавская оппозиция обвинила власти в разрыве соглашений с СНГ - РИА Новости, 24.01.2024
Молдавская оппозиция обвинила власти в разрыве соглашений с СНГ
Власти Молдавии по указанию Запада расторгают соглашения с СНГ в ущерб гражданам республики, заявили в пресс-службе оппозиционной партии "Возрождение". РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T11:55
2024-01-24T11:55
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Власти Молдавии по указанию Запада расторгают соглашения с СНГ в ущерб гражданам республики, заявили в пресс-службе оппозиционной партии "Возрождение". "Режим (президента страны - ред.) Санду продолжает разрывать отношения со стратегическими партнерами и готов сотрудничать с теми, кто несет нам угрозу войны. Еще 9 соглашений в рамках СНГ собираются денонсировать на заседании правительства 24 января… Правящий режим, не думая о последствиях, слепо действует по указке Запада, ставя под угрозу будущее своих граждан", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии. По словам представителей политсилы, растрогаются важные соглашения в областях транзита газа, здравоохранения, образования, энергетики, науки и обороны. Денонсация соглашений с СНГ - очередной этап на пути вступления страны в Европейский союз. "Европейская мечта" Майи Санду лишает нас не только суверенитета, но и качественной медицины, образования, безопасности. Хотим еще раз напомнить пособникам режима Санду - мир больше, чем Европа", - отмечает оппозиция. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
Молдавская оппозиция обвинила власти в разрыве соглашений с СНГ

"Возрождение": власти Молдавии по указке Запада расторгают соглашения с СНГ

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Власти Молдавии по указанию Запада расторгают соглашения с СНГ в ущерб гражданам республики, заявили в пресс-службе оппозиционной партии "Возрождение".
"Режим (президента страны - ред.) Санду продолжает разрывать отношения со стратегическими партнерами и готов сотрудничать с теми, кто несет нам угрозу войны. Еще 9 соглашений в рамках СНГ собираются денонсировать на заседании правительства 24 января… Правящий режим, не думая о последствиях, слепо действует по указке Запада, ставя под угрозу будущее своих граждан", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.
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По словам представителей политсилы, растрогаются важные соглашения в областях транзита газа, здравоохранения, образования, энергетики, науки и обороны. Денонсация соглашений с СНГ - очередной этап на пути вступления страны в Европейский союз.
"Европейская мечта" Майи Санду лишает нас не только суверенитета, но и качественной медицины, образования, безопасности. Хотим еще раз напомнить пособникам режима Санду - мир больше, чем Европа", - отмечает оппозиция.
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.
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