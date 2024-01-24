https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923166264.html

Молдавская оппозиция обвинила власти в разрыве соглашений с СНГ

Молдавская оппозиция обвинила власти в разрыве соглашений с СНГ - РИА Новости, 24.01.2024

Молдавская оппозиция обвинила власти в разрыве соглашений с СНГ

Власти Молдавии по указанию Запада расторгают соглашения с СНГ в ущерб гражданам республики, заявили в пресс-службе оппозиционной партии "Возрождение". РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T11:55

2024-01-24T11:55

2024-01-24T11:55

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 24 янв - РИА Новости. Власти Молдавии по указанию Запада расторгают соглашения с СНГ в ущерб гражданам республики, заявили в пресс-службе оппозиционной партии "Возрождение". "Режим (президента страны - ред.) Санду продолжает разрывать отношения со стратегическими партнерами и готов сотрудничать с теми, кто несет нам угрозу войны. Еще 9 соглашений в рамках СНГ собираются денонсировать на заседании правительства 24 января… Правящий режим, не думая о последствиях, слепо действует по указке Запада, ставя под угрозу будущее своих граждан", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии. По словам представителей политсилы, растрогаются важные соглашения в областях транзита газа, здравоохранения, образования, энергетики, науки и обороны. Денонсация соглашений с СНГ - очередной этап на пути вступления страны в Европейский союз. "Европейская мечта" Майи Санду лишает нас не только суверенитета, но и качественной медицины, образования, безопасности. Хотим еще раз напомнить пособникам режима Санду - мир больше, чем Европа", - отмечает оппозиция. Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали "неэффективными", рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, майя санду