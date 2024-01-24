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Мэрия Кишинева подала в суд на правительство и Минфин Молдавии - РИА Новости, 24.01.2024
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10:42 24.01.2024 (обновлено: 21:27 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/moldaviya-1923147681.html
Мэрия Кишинева подала в суд на правительство и Минфин Молдавии
Мэрия Кишинева подала в суд на правительство и Минфин Молдавии - РИА Новости, 24.01.2024
Мэрия Кишинева подала в суд на правительство и Минфин Молдавии
Мэр Кишинева Ион Чебан в Telegram-канале сообщил об иске в суд против правительства и Министерства финансов Молдавии, которые должны компенсировать... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T10:42
2024-01-24T21:27
в мире
кишинев
молдавия
ион чебан
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КИШИНЕВ, 24 янв — РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан в Telegram-канале сообщил об иске в суд против правительства и Министерства финансов Молдавии, которые должны компенсировать администрации города дополнительные затраты, превысившие 28 миллионов долларов. "Иск в суд на правительство и Министерство финансов. Мэрия Кишинева подала в суд на эти государственные учреждения, чтобы заставить их вернуть долг в размере более полумиллиарда леев (более 28 миллионов долларов) перед бюджетом муниципалитета, образовавшийся в результате действий по делегированию дополнительных полномочий администрации Кишинева без финансового обеспечения", — написал Чебан.По его словам, администрация Кишинева хочет добиться от правительства и Минфина получения 8,9 миллиона долларов в счет погашения задолженности для компенсации ежемесячной фиксированной надбавки сотрудникам бюджетных учреждений, финансируемых из казны молдавской столицы. Еще 11,8 миллиона долларов должны быть выплачены в счет погашения задолженности за поддержание услуги "Личные помощники" за 2024 год. Чебан отметил, что в обоих случаях выплаты были гарантированы правительством, однако выплачивать их пришлось из бюджета столицы. "Из-за непродуманных решений центральных властей, а также неправильного планирования бюджетных ресурсов бюджету мэрии Кишинева нанесен ущерб. Мы просим правительство и Министерство финансов выполнить свои обязательства по закону. Мы дойдем и до ЕСПЧ, чтобы гарантировать соблюдение наших прав", — добавил Чебан. Ранее мэр молдавской столицы попросил жителей Кишинева подписать петицию о том, чтобы половина выплачиваемых ими налогов уходила не в государственную казну, а попадала в фонды администрации молдавской столицы.
https://ria.ru/20240103/moldavia-1919590675.html
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в мире, кишинев, молдавия, ион чебан
В мире, Кишинев, Молдавия, Ион Чебан
Мэрия Кишинева подала в суд на правительство и Минфин Молдавии

Мэрия Кишинева через суд требует от правительства и Минфина возместить $28 млн

CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / City.Hall.Chisinau.FragmentЗдание мэрии Кишинева
Здание мэрии Кишинева - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
CC BY-SA 2.0 / Kamen Tabakov / City.Hall.Chisinau.Fragment
Здание мэрии Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 янв — РИА Новости. Мэр Кишинева Ион Чебан в Telegram-канале сообщил об иске в суд против правительства и Министерства финансов Молдавии, которые должны компенсировать администрации города дополнительные затраты, превысившие 28 миллионов долларов.
"Иск в суд на правительство и Министерство финансов. Мэрия Кишинева подала в суд на эти государственные учреждения, чтобы заставить их вернуть долг в размере более полумиллиарда леев (более 28 миллионов долларов) перед бюджетом муниципалитета, образовавшийся в результате действий по делегированию дополнительных полномочий администрации Кишинева без финансового обеспечения", — написал Чебан.
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По его словам, администрация Кишинева хочет добиться от правительства и Минфина получения 8,9 миллиона долларов в счет погашения задолженности для компенсации ежемесячной фиксированной надбавки сотрудникам бюджетных учреждений, финансируемых из казны молдавской столицы. Еще 11,8 миллиона долларов должны быть выплачены в счет погашения задолженности за поддержание услуги "Личные помощники" за 2024 год.
Чебан отметил, что в обоих случаях выплаты были гарантированы правительством, однако выплачивать их пришлось из бюджета столицы.
"Из-за непродуманных решений центральных властей, а также неправильного планирования бюджетных ресурсов бюджету мэрии Кишинева нанесен ущерб. Мы просим правительство и Министерство финансов выполнить свои обязательства по закону. Мы дойдем и до ЕСПЧ, чтобы гарантировать соблюдение наших прав", — добавил Чебан.
Ранее мэр молдавской столицы попросил жителей Кишинева подписать петицию о том, чтобы половина выплачиваемых ими налогов уходила не в государственную казну, а попадала в фонды администрации молдавской столицы.
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