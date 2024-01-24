https://ria.ru/20240124/mid-1923133457.html

Захарова назвала мирные инициативы поставщиков оружия Киеву манипуляциями

Захарова назвала мирные инициативы поставщиков оружия Киеву манипуляциями - РИА Новости, 24.01.2024

Захарова назвала мирные инициативы поставщиков оружия Киеву манипуляциями

Мирные инициативы от стран, которые поставляют оружие киевскому режиму, являются манипуляцией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T09:07

2024-01-24T09:07

2024-01-24T09:33

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мирные инициативы от стран, которые поставляют оружие киевскому режиму, являются манипуляцией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя реакцию МИД Швейцарии на российско-швейцарские переговоры в ООН в эфире радиостанции Sputnik. Ранее Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом "на полях" открытых дебатов Совета Безопасности ООН подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева "Либо переставайте поставлять вооружение и разжигать конфликт, и тогда ваши разговоры о мирных планах, инициативах и процессах можно будет как-то идентифицировать в качестве искренних, по крайней мере, или заведомо не ложных. Либо, если продолжается вся эта вакханалия с использованием киевского режима для нанесения России стратегического поражения, тогда о каких мирных инициативах или потугах вы вообще ведете речь?" - отметила Захарова. Дипломат заявила, что в Москве с удивлением обнаружили "комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине". Поставки оружия Киеву, по словам Захаровой, являются проверкой для стран, которые выдвигают мирные инициативы, на предмет того, является ли озвученное предложение о мирных переговорах "чем-то реальным или это очередная манипуляция". "Такие псевдоинициативы, такие ложные заявления, они призваны создавать ощущение некой деятельности, нацеленной на мир, а там, в глубине, продолжаются поставки вооружения, уже не увеличение, но по крайней мере, выкраивание бюджетов и другие формы поддержки киевского режима", - добавила официальный представитель МИД РФ. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

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