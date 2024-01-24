https://ria.ru/20240124/mercedes-benz-1923119880.html

Mercedes-Benz объяснил возможную продажу всех автосалонов в Германии

Mercedes-Benz объяснил возможную продажу всех автосалонов в Германии - РИА Новости, 24.01.2024

Mercedes-Benz объяснил возможную продажу всех автосалонов в Германии

Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи всех своих 80 автосалонов в Германии разным дилерским группам, чтобы оптимизировать процесс продажи продукции,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T06:03

2024-01-24T06:03

2024-01-24T06:03

германия

daimler ag

mercedes

экономика

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826838369_0:82:3055:1800_1920x0_80_0_0_d0df58a4db24df92bf6868113c4fe455.jpg

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи всех своих 80 автосалонов в Германии разным дилерским группам, чтобы оптимизировать процесс продажи продукции, заявили РИА Новости в пресс-службе немецкого автопроизводителя. Ранее ряд немецких изданий сообщил со ссылкой на собственные источники, что концерн намеревается продать все свои точки продаж в стране. "После очень положительного опыта на различных европейских рынках мы теперь также изучаем возможность более независимой организации принадлежащих концерну филиалов в Германии, и не исключена их продажа опытным и известным дилерским группам", - пояснили в компании. Возможную продажу автопроизводитель объясняет необходимостью оптимизации работы традиционных структур продаж с клиентами "в эпоху цифровизации и электромобильности". "Цель Mercedes-Benz AG - сохранить в этой области успех продаж в долгосрочной перспективе. Поэтому было принято решение о всесторонней проверке структур собственной розничной сети", - добавили в компании. В случае продажи, для 80 имеющихся точек подыщут компетентных и опытных покупателей, при этом концерн исключает передачу всей сети в одни руки, также исключается их закрытие и увольнение около 8 тысяч работающих там сотрудников. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании по итогам первого полугодия 2023 года составляет 167 727 человек.

https://ria.ru/20230815/mercedes-1890104509.html

https://ria.ru/20230905/mercedes-1894310711.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, daimler ag, mercedes, экономика, авто