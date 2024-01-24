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Mercedes-Benz объяснил возможную продажу всех автосалонов в Германии - РИА Новости, 24.01.2024
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06:03 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/mercedes-benz-1923119880.html
Mercedes-Benz объяснил возможную продажу всех автосалонов в Германии
Mercedes-Benz объяснил возможную продажу всех автосалонов в Германии - РИА Новости, 24.01.2024
Mercedes-Benz объяснил возможную продажу всех автосалонов в Германии
Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи всех своих 80 автосалонов в Германии разным дилерским группам, чтобы оптимизировать процесс продажи продукции,... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T06:03
2024-01-24T06:03
германия
daimler ag
mercedes
экономика
авто
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи всех своих 80 автосалонов в Германии разным дилерским группам, чтобы оптимизировать процесс продажи продукции, заявили РИА Новости в пресс-службе немецкого автопроизводителя. Ранее ряд немецких изданий сообщил со ссылкой на собственные источники, что концерн намеревается продать все свои точки продаж в стране. "После очень положительного опыта на различных европейских рынках мы теперь также изучаем возможность более независимой организации принадлежащих концерну филиалов в Германии, и не исключена их продажа опытным и известным дилерским группам", - пояснили в компании. Возможную продажу автопроизводитель объясняет необходимостью оптимизации работы традиционных структур продаж с клиентами "в эпоху цифровизации и электромобильности". "Цель Mercedes-Benz AG - сохранить в этой области успех продаж в долгосрочной перспективе. Поэтому было принято решение о всесторонней проверке структур собственной розничной сети", - добавили в компании. В случае продажи, для 80 имеющихся точек подыщут компетентных и опытных покупателей, при этом концерн исключает передачу всей сети в одни руки, также исключается их закрытие и увольнение около 8 тысяч работающих там сотрудников. Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании по итогам первого полугодия 2023 года составляет 167 727 человек.
https://ria.ru/20230815/mercedes-1890104509.html
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германия, daimler ag, mercedes, экономика, авто
Германия, Daimler AG, Mercedes, Экономика, Авто
Mercedes-Benz объяснил возможную продажу всех автосалонов в Германии

Mercedes-Benz объяснил возможную продажу 80 автосалонов в ФРГ оптимизацией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобили немецкого производителя Mercedes-Benz
Автомобили немецкого производителя Mercedes-Benz - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобили немецкого производителя Mercedes-Benz. Архивное фото
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи всех своих 80 автосалонов в Германии разным дилерским группам, чтобы оптимизировать процесс продажи продукции, заявили РИА Новости в пресс-службе немецкого автопроизводителя.
Ранее ряд немецких изданий сообщил со ссылкой на собственные источники, что концерн намеревается продать все свои точки продаж в стране.
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"После очень положительного опыта на различных европейских рынках мы теперь также изучаем возможность более независимой организации принадлежащих концерну филиалов в Германии, и не исключена их продажа опытным и известным дилерским группам", - пояснили в компании.
Возможную продажу автопроизводитель объясняет необходимостью оптимизации работы традиционных структур продаж с клиентами "в эпоху цифровизации и электромобильности". "Цель Mercedes-Benz AG - сохранить в этой области успех продаж в долгосрочной перспективе. Поэтому было принято решение о всесторонней проверке структур собственной розничной сети", - добавили в компании.
В случае продажи, для 80 имеющихся точек подыщут компетентных и опытных покупателей, при этом концерн исключает передачу всей сети в одни руки, также исключается их закрытие и увольнение около 8 тысяч работающих там сотрудников.
Mercedes-Benz Group AG (ранее - Daimler AG) - один из крупнейших мировых автоконцернов. Был образован в 1883 году. Штат компании по итогам первого полугодия 2023 года составляет 167 727 человек.
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