Рейтинг@Mail.ru
На Купянском направлении оборудовали подземную мастерскую для танков - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/masterskaya-1923117284.html
На Купянском направлении оборудовали подземную мастерскую для танков
На Купянском направлении оборудовали подземную мастерскую для танков - РИА Новости, 24.01.2024
На Купянском направлении оборудовали подземную мастерскую для танков
Танкисты группировки "Запад" оборудовали подземную мастерскую на купянском направлении и проводят дооборудование танков дополнительной защитой прямо на... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T05:13
2024-01-24T05:13
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:210:3072:1770_1920x0_80_0_0_105cadde565793e9142b4d7ce404c0dc.jpg
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Танкисты группировки "Запад" оборудовали подземную мастерскую на купянском направлении и проводят дооборудование танков дополнительной защитой прямо на передовой, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подземная мастерская - здесь же на передовой. Заведует ею командир танка, инженер-энергетик по образованию. Мелкий ремонт делают сами. Данная мастерская, которую военнослужащие сделали для себя, в разы сокращает время на ремонт. Тем самым машины не покидают линию боевого соприкосновения и готовы постоянно выполнять задачи", - заявили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что прямо на передовой танкисты проводят дооборудование танка, что значительно повышает его защищенность. "Занимаемся мы в мастерской всем, чем только можно. В помощь, так сказать, зампотехам - у них и так работы много, чтобы лишний раз их не отвлекать, если есть возможность самостоятельно все устранить. Обычное ежедневное техническое обслуживание и средний ремонт: заменить прокладку под клапанной крышкой, заменить или проверить форсунку. Все это в наших силах..." - сказал командир танка с позывным "Плита".
https://ria.ru/20230502/remont-1869124151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43778b6517b03bd31aa6074ec9d33e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность
Россия, Безопасность
На Купянском направлении оборудовали подземную мастерскую для танков

Танкисты ВС России оборудовали на Купянском направлении подземную мастерскую

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Танкисты группировки "Запад" оборудовали подземную мастерскую на купянском направлении и проводят дооборудование танков дополнительной защитой прямо на передовой, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Подземная мастерская - здесь же на передовой. Заведует ею командир танка, инженер-энергетик по образованию. Мелкий ремонт делают сами. Данная мастерская, которую военнослужащие сделали для себя, в разы сокращает время на ремонт. Тем самым машины не покидают линию боевого соприкосновения и готовы постоянно выполнять задачи", - заявили в Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что прямо на передовой танкисты проводят дооборудование танка, что значительно повышает его защищенность.
"Занимаемся мы в мастерской всем, чем только можно. В помощь, так сказать, зампотехам - у них и так работы много, чтобы лишний раз их не отвлекать, если есть возможность самостоятельно все устранить. Обычное ежедневное техническое обслуживание и средний ремонт: заменить прокладку под клапанной крышкой, заменить или проверить форсунку. Все это в наших силах..." - сказал командир танка с позывным "Плита".
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Шойгу заявил о снижении количества военной техники, подлежащей ремонту
2 мая 2023, 12:55
 
РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала