https://ria.ru/20240124/masterskaya-1923117284.html

На Купянском направлении оборудовали подземную мастерскую для танков

На Купянском направлении оборудовали подземную мастерскую для танков - РИА Новости, 24.01.2024

На Купянском направлении оборудовали подземную мастерскую для танков

Танкисты группировки "Запад" оборудовали подземную мастерскую на купянском направлении и проводят дооборудование танков дополнительной защитой прямо на... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T05:13

2024-01-24T05:13

2024-01-24T05:13

россия

безопасность

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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Танкисты группировки "Запад" оборудовали подземную мастерскую на купянском направлении и проводят дооборудование танков дополнительной защитой прямо на передовой, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Подземная мастерская - здесь же на передовой. Заведует ею командир танка, инженер-энергетик по образованию. Мелкий ремонт делают сами. Данная мастерская, которую военнослужащие сделали для себя, в разы сокращает время на ремонт. Тем самым машины не покидают линию боевого соприкосновения и готовы постоянно выполнять задачи", - заявили в Минобороны. В оборонном ведомстве отметили, что прямо на передовой танкисты проводят дооборудование танка, что значительно повышает его защищенность. "Занимаемся мы в мастерской всем, чем только можно. В помощь, так сказать, зампотехам - у них и так работы много, чтобы лишний раз их не отвлекать, если есть возможность самостоятельно все устранить. Обычное ежедневное техническое обслуживание и средний ремонт: заменить прокладку под клапанной крышкой, заменить или проверить форсунку. Все это в наших силах..." - сказал командир танка с позывным "Плита".

https://ria.ru/20230502/remont-1869124151.html

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