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Лолита раскрыла, как изменилась ее жизнь без концертов - РИА Новости, 24.01.2024
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Шоубиз
 
12:09 24.01.2024 (обновлено: 12:12 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/lolita-1923165480.html
Лолита раскрыла, как изменилась ее жизнь без концертов
Лолита раскрыла, как изменилась ее жизнь без концертов - РИА Новости, 24.01.2024
Лолита раскрыла, как изменилась ее жизнь без концертов
Певица Лолита Милявская, концерты которой отменяют в России после ее участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, поделилась в своем Телеграм-канале, РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T12:09
2024-01-24T12:12
шоубиз
новости шоу-бизнеса
лолита милявская
"голая вечеринка"
филипп киркоров
анастасия ивлеева
россия
скандал
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МОСКВА, 24 янв —РИА Новости. Певица Лолита Милявская, концерты которой отменяют в России после ее участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, поделилась в своем Телеграм-канале, как живет без выступлений. &quot;Каждый день я составляю план работы на день, иногда это даже что-то нелюбимое. Например, выйти в холод на прогулку или поплавать в бассейне с водой ниже 28 градусов&quot;, — поделилась артистка.Милявская рассказала, что ее будни начинаются в 7:30 утра. Далее она занимается домашними делами, чему оказалась рада в отсутствии концертов и съемок. &quot;Бог всегда дает именно то испытание, которое нужно тебе в это время. Мне нужен был отдых, и я это понимаю. Мне нужно было больше заняться семьей&quot;, — сказала Лолита.Исполнительница также пообещала поклонникам не выкладывать "унылые" посты. Вместо этого в своем блоге она хочет радовать подписчиков положительным контентом.&quot;Работа любого артиста — борьба за положительные эмоции зрителя. Поскольку из моей жизни ушли концерты, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально вас и обновлять себя на этой странице&quot;, — отметила певица.В конце декабря Милявская посетила скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. После этого звездных гостей стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты. Знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное, включая Милявскую. Несмотря на это, у Лолиты отменили шоу в Омске и Новосибирске, которые были запланированы на весну.
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новости шоу-бизнеса, лолита милявская, "голая вечеринка", филипп киркоров, анастасия ивлеева, россия, скандал, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Лолита Милявская, "Голая вечеринка", Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Россия, скандал, Знаменитости
Лолита раскрыла, как изменилась ее жизнь без концертов

Лолита Милявская после отмены концертов посвятила себя дому и семье

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкV музыкальная премия "ЖАРА Music Awards"
V музыкальная премия ЖАРА Music Awards - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 янв —РИА Новости. Певица Лолита Милявская, концерты которой отменяют в России после ее участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, поделилась в своем Телеграм-канале, как живет без выступлений.
«

"Каждый день я составляю план работы на день, иногда это даже что-то нелюбимое. Например, выйти в холод на прогулку или поплавать в бассейне с водой ниже 28 градусов", — поделилась артистка.

Милявская рассказала, что ее будни начинаются в 7:30 утра. Далее она занимается домашними делами, чему оказалась рада в отсутствии концертов и съемок.
«

"Бог всегда дает именно то испытание, которое нужно тебе в это время. Мне нужен был отдых, и я это понимаю. Мне нужно было больше заняться семьей", — сказала Лолита.

Исполнительница также пообещала поклонникам не выкладывать "унылые" посты. Вместо этого в своем блоге она хочет радовать подписчиков положительным контентом.
«

"Работа любого артиста — борьба за положительные эмоции зрителя. Поскольку из моей жизни ушли концерты, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально вас и обновлять себя на этой странице", — отметила певица.

В конце декабря Милявская посетила скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор".
Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов.
После этого звездных гостей стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты.
Знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное, включая Милявскую.
Несмотря на это, у Лолиты отменили шоу в Омске и Новосибирске, которые были запланированы на весну.
V музыкальная премия ЖАРА Music Awards - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
В Подмосковье отменили концерт Лолиты
23 января, 11:38
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЛолита Милявская"Голая вечеринка"Филипп КиркоровАнастасия ИвлееваРоссияскандалЗнаменитости
 
 
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