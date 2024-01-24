https://ria.ru/20240124/lolita-1923165480.html

Лолита раскрыла, как изменилась ее жизнь без концертов

Лолита раскрыла, как изменилась ее жизнь без концертов - РИА Новости, 24.01.2024

Лолита раскрыла, как изменилась ее жизнь без концертов

Певица Лолита Милявская, концерты которой отменяют в России после ее участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, поделилась в своем Телеграм-канале, РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T12:09

2024-01-24T12:09

2024-01-24T12:12

шоубиз

новости шоу-бизнеса

лолита милявская

"голая вечеринка"

филипп киркоров

анастасия ивлеева

россия

скандал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792438357_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_377b9140ce0409c4c9cc61f3e0afbbb5.jpg

МОСКВА, 24 янв —РИА Новости. Певица Лолита Милявская, концерты которой отменяют в России после ее участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, поделилась в своем Телеграм-канале, как живет без выступлений. "Каждый день я составляю план работы на день, иногда это даже что-то нелюбимое. Например, выйти в холод на прогулку или поплавать в бассейне с водой ниже 28 градусов", — поделилась артистка.Милявская рассказала, что ее будни начинаются в 7:30 утра. Далее она занимается домашними делами, чему оказалась рада в отсутствии концертов и съемок. "Бог всегда дает именно то испытание, которое нужно тебе в это время. Мне нужен был отдых, и я это понимаю. Мне нужно было больше заняться семьей", — сказала Лолита.Исполнительница также пообещала поклонникам не выкладывать "унылые" посты. Вместо этого в своем блоге она хочет радовать подписчиков положительным контентом."Работа любого артиста — борьба за положительные эмоции зрителя. Поскольку из моей жизни ушли концерты, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально вас и обновлять себя на этой странице", — отметила певица.В конце декабря Милявская посетила скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор". Событие вызвало общественный резонанс из-за провокационного поведения некоторых гостей и их полуобнаженных образов. После этого звездных гостей стали критиковать, требовать отмены их концертов, а крупные компании призвали разорвать с ними рекламные контракты. Знаменитости записали видеообращения, в которых попросили у поклонников прощения за увиденное, включая Милявскую. Несмотря на это, у Лолиты отменили шоу в Омске и Новосибирске, которые были запланированы на весну.

https://ria.ru/20240123/lolita-1922922969.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, лолита милявская, "голая вечеринка", филипп киркоров, анастасия ивлеева, россия, скандал, знаменитости