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СМИ: в Эстонии режут на металлолом американские локомотивы
СМИ: в Эстонии режут на металлолом американские локомотивы - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: в Эстонии режут на металлолом американские локомотивы
Закупленные в 2002 году американские локомотивы, которые в последнее время использовались как доноры запчастей, режут на металлолом в эстонском городе Палдиски, РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:09
2024-01-24T00:09
2024-01-24T00:09
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв - РИА Новости. Закупленные в 2002 году американские локомотивы, которые в последнее время использовались как доноры запчастей, режут на металлолом в эстонском городе Палдиски, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR. "Старые американские локомотивы эстонской государственной железнодорожной компании Operail, которые в последнее время использовались как доноры запчастей, разрезают в городе Палдиски на металлолом", - говорится в сообщении. Американские локомотивы, изготовленные в США в 1980-е годы, завезли в Эстонию в 2002 году. Они давно не использовались по назначению, поскольку быстро выяснилось, что локомотивы слишком тяжелые для железных дорог в Эстонии и разрушают инфраструктуру, отмечает ERR. На сегодняшний день локомотивы исчерпали себя и в качестве доноров запчастей, и были проданы на аукционе фирме Kronimet, которая стала владельцем 32 дизельных локомотивов. Теперь фирма режет их на металл. Черный металл будет отправлен в Турцию, а цветной - различным покупателям в Европе и Азии. Если судьба старых локомотивов уже решена, то что будет с самой компанией Operail, которая терпит крупные убытки из-за отсутствия российского транзита, правительство должно решить до конца января.
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эстония, в мире, сша, турция
Эстония, В мире, США, Турция
СМИ: в Эстонии режут на металлолом американские локомотивы
ERR: в Эстонии режут на металлолом купленные в 2002 году американские локомотивы