Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Эстонии режут на металлолом американские локомотивы - РИА Новости, 24.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:09 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/lokomotivy-1923102479.html
СМИ: в Эстонии режут на металлолом американские локомотивы
СМИ: в Эстонии режут на металлолом американские локомотивы - РИА Новости, 24.01.2024
СМИ: в Эстонии режут на металлолом американские локомотивы
Закупленные в 2002 году американские локомотивы, которые в последнее время использовались как доноры запчастей, режут на металлолом в эстонском городе Палдиски, РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:09
2024-01-24T00:09
эстония
в мире
сша
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв - РИА Новости. Закупленные в 2002 году американские локомотивы, которые в последнее время использовались как доноры запчастей, режут на металлолом в эстонском городе Палдиски, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR. "Старые американские локомотивы эстонской государственной железнодорожной компании Operail, которые в последнее время использовались как доноры запчастей, разрезают в городе Палдиски на металлолом", - говорится в сообщении. Американские локомотивы, изготовленные в США в 1980-е годы, завезли в Эстонию в 2002 году. Они давно не использовались по назначению, поскольку быстро выяснилось, что локомотивы слишком тяжелые для железных дорог в Эстонии и разрушают инфраструктуру, отмечает ERR. На сегодняшний день локомотивы исчерпали себя и в качестве доноров запчастей, и были проданы на аукционе фирме Kronimet, которая стала владельцем 32 дизельных локомотивов. Теперь фирма режет их на металл. Черный металл будет отправлен в Турцию, а цветной - различным покупателям в Европе и Азии. Если судьба старых локомотивов уже решена, то что будет с самой компанией Operail, которая терпит крупные убытки из-за отсутствия российского транзита, правительство должно решить до конца января.
https://ria.ru/20231222/aviabomba-1917477642.html
эстония
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эстония, в мире, сша, турция
Эстония, В мире, США, Турция
СМИ: в Эстонии режут на металлолом американские локомотивы

ERR: в Эстонии режут на металлолом купленные в 2002 году американские локомотивы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 24 янв - РИА Новости. Закупленные в 2002 году американские локомотивы, которые в последнее время использовались как доноры запчастей, режут на металлолом в эстонском городе Палдиски, сообщил во вторник портал эстонского телерадиовещания ERR.
«
"Старые американские локомотивы эстонской государственной железнодорожной компании Operail, которые в последнее время использовались как доноры запчастей, разрезают в городе Палдиски на металлолом", - говорится в сообщении.
Американские локомотивы, изготовленные в США в 1980-е годы, завезли в Эстонию в 2002 году. Они давно не использовались по назначению, поскольку быстро выяснилось, что локомотивы слишком тяжелые для железных дорог в Эстонии и разрушают инфраструктуру, отмечает ERR.
На сегодняшний день локомотивы исчерпали себя и в качестве доноров запчастей, и были проданы на аукционе фирме Kronimet, которая стала владельцем 32 дизельных локомотивов. Теперь фирма режет их на металл. Черный металл будет отправлен в Турцию, а цветной - различным покупателям в Европе и Азии.
Если судьба старых локомотивов уже решена, то что будет с самой компанией Operail, которая терпит крупные убытки из-за отсутствия российского транзита, правительство должно решить до конца января.
Авиабомба времен Великой Отечественной войны, найденная в лесу около станицы Холмской в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Житель Кубани хотел сдать на металлолом авиабомбу времен ВОВ
22 декабря 2023, 14:21
 
ЭстонияВ миреСШАТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала