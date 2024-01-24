https://ria.ru/20240124/lavrov-1923302504.html

Лавров назвал прекращение огня в Газе главным в конфликте с Израилем

Лавров назвал прекращение огня в Газе главным в конфликте с Израилем - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров назвал прекращение огня в Газе главным в конфликте с Израилем

Обсуждение параметров временного перемирия между Израилем и ХАМАС в зоне палестино-израильского конфликта отвлекает от главного - необходимости немедленного... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:11

2024-01-24T21:11

2024-01-24T21:11

в мире

израиль

сергей лавров

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 24 янв - РИА Новости. Обсуждение параметров временного перемирия между Израилем и ХАМАС в зоне палестино-израильского конфликта отвлекает от главного - необходимости немедленного прекращения огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Предложения, которые выдвигаются: "Давайте на две недели прервемся или на два месяца, а вы нам вернете заложников", а та сторона говорит: "Мы вам вернем, но не всех заложников". Это идет именно торг, который отвлекает от существа проблемы. А существо должно заключаться в немедленном прекращении огня", - сказал Лавров на пресс-конференции. Он добавил, что можно сколько угодно говорить о том, что ХАМАС не признает еврейское государство, тем самым оправдывая "продолжение бойни в Газе". "Если мы будем только обращать внимание на поверхность происходящего, на отдельные проявления и не видеть горизонта, где обязано появиться палестинское государство, подобные инциденты будут вспыхивать сплошь и рядом", - подчеркнул Лавров. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Израиль и ХАМАС с помощью посредников обсуждают возможность временного перемирия и обмена израильских заложников на палестинских заключенных. Официально декларируемые требования и намерения сторон при этом несопоставимы, так как Израиль поставил цель полностью ликвидировать военный и политический потенциал ХАМАС, а руководство палестинского движения требует полного прекращения военных действий и вывода израильских войск из анклава. Проблема с освобождением остающихся в секторе Газа заложников стала в последние месяцы одной из центральных тем общественно-политических обсуждений в Израиле. В стране регулярно проходят массовые митинги в поддержку семей заложников, на которых правительству предъявляется требование любой ценой освободить тех, кто еще удерживается в секторе Газа. В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий удалось освободить 110 заложников. По израильским официальным данным, в анклаве до сих пор удерживаются 136 похищенных израильтян.

https://ria.ru/20240124/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html

https://ria.ru/20240108/izrail-1920193744.html

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в мире, израиль, сергей лавров, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году