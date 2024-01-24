https://ria.ru/20240124/lavrov-1923301612.html

Лавров усомнился в том, что Киев готов к урегулированию конфликта

Лавров усомнился в том, что Киев готов к урегулированию конфликта - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров усомнился в том, что Киев готов к урегулированию конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Дональда Трампа,... РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:03

2024-01-24T21:03

2024-01-24T21:07

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НЬЮ-ЙОРК, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Дональда Трампа, который заявил, что в случае прихода к власти сможет остановить конфронтацию. Ранее экс-президент США и возможный кандидат от республиканцев на американских выборах Дональд Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. "Я сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-то урегулирование. (Владимир) Зеленский уже достаточно невежливо комментировал эти высказывания Дональда Трампа, у него такой стиль", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923017837.html

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в мире, сша, киев, россия, сергей лавров, дональд трамп