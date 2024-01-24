https://ria.ru/20240124/lavrov-1923301488.html
Лавров заявил, что не встречался с Трампом в ходе визита в США
Лавров заявил, что не встречался с Трампом в ходе визита в США - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров заявил, что не встречался с Трампом в ходе визита в США
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время визита в Нью-Йорк не встречался ни с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, ни с представителями его РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:03
2024-01-24T21:03
2024-01-24T21:03
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ООН, 24 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время визита в Нью-Йорк не встречался ни с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, ни с представителями его команды. "Вы что, уже написали про это, да?" — спросил он журналистку немецкого телевидения, задавшую ему соответствующий вопрос. Та ответила, что пока нет. "Ну слава Богу, потому что я с ним не встречался", — заявил министр.
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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров заявил, что не встречался с Трампом в ходе визита в США
Лавров заявил, что не встречался с Трампом в ходе визита в Нью-Йорк
ООН, 24 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время визита в Нью-Йорк не встречался ни с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, ни с представителями его команды.
"Вы что, уже написали про это, да?" — спросил он журналистку немецкого телевидения, задавшую ему соответствующий вопрос.
Та ответила, что пока нет.
"Ну слава Богу, потому что я с ним не встречался", — заявил министр.
Об истерике Запада и новой Буче. Лавров выступил на полях ООН