https://ria.ru/20240124/lavrov-1923301488.html

Лавров заявил, что не встречался с Трампом в ходе визита в США

Лавров заявил, что не встречался с Трампом в ходе визита в США - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров заявил, что не встречался с Трампом в ходе визита в США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время визита в Нью-Йорк не встречался ни с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, ни с представителями его РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T21:03

2024-01-24T21:03

2024-01-24T21:03

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нью-йорк (город)

сергей лавров

дональд трамп

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ООН, 24 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что во время визита в Нью-Йорк не встречался ни с бывшим американским президентом Дональдом Трампом, ни с представителями его команды. "Вы что, уже написали про это, да?" — спросил он журналистку немецкого телевидения, задавшую ему соответствующий вопрос. Та ответила, что пока нет. "Ну слава Богу, потому что я с ним не встречался", — заявил министр.

https://ria.ru/20240124/lavrov-1923294198.html

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в мире, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, дональд трамп