https://ria.ru/20240124/lavrov-1923300000.html

Лавров высказался о тех, кто предупреждает о войне с Россией

Лавров высказался о тех, кто предупреждает о войне с Россией - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров высказался о тех, кто предупреждает о войне с Россией

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что у тех, кто "предупреждает" о необходимости готовиться к войне с Россией, еще остался инстинкт самосохранения. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T20:53

2024-01-24T20:53

2024-01-24T20:53

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ООН, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что у тех, кто "предупреждает" о необходимости готовиться к войне с Россией, еще остался инстинкт самосохранения. "Надеюсь, что это не так, что там все-таки еще остались умные люди, которые хотя бы имеют не только знание истории, но и инстинкт самосохранения. Я слышал, что даже президент Байден говорил нечто подобное, предупреждая, что, если Украина проиграет, то Россия тут же пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО", - сказал Лавров на пресс-конференции,

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

россия

украина

прибалтика

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россия, украина, прибалтика, сергей лавров, нато, в мире