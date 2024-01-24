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Лавров высказался о тех, кто предупреждает о войне с Россией - РИА Новости, 24.01.2024
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20:53 24.01.2024
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923300000.html
Лавров высказался о тех, кто предупреждает о войне с Россией
Лавров высказался о тех, кто предупреждает о войне с Россией - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров высказался о тех, кто предупреждает о войне с Россией
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что у тех, кто "предупреждает" о необходимости готовиться к войне с Россией, еще остался инстинкт самосохранения. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T20:53
2024-01-24T20:53
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украина
прибалтика
сергей лавров
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ООН, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что у тех, кто "предупреждает" о необходимости готовиться к войне с Россией, еще остался инстинкт самосохранения. "Надеюсь, что это не так, что там все-таки еще остались умные люди, которые хотя бы имеют не только знание истории, но и инстинкт самосохранения. Я слышал, что даже президент Байден говорил нечто подобное, предупреждая, что, если Украина проиграет, то Россия тут же пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО", - сказал Лавров на пресс-конференции,
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
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россия, украина, прибалтика, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, Прибалтика, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Лавров высказался о тех, кто предупреждает о войне с Россией

Лавров: надеюсь, что предупреждающие о войне с РФ имеют инстинкт самосохранения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что у тех, кто "предупреждает" о необходимости готовиться к войне с Россией, еще остался инстинкт самосохранения.
"Надеюсь, что это не так, что там все-таки еще остались умные люди, которые хотя бы имеют не только знание истории, но и инстинкт самосохранения. Я слышал, что даже президент Байден говорил нечто подобное, предупреждая, что, если Украина проиграет, то Россия тут же пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО", - сказал Лавров на пресс-конференции,
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
 
РоссияУкраинаПрибалтикаСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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