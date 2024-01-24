https://ria.ru/20240124/lavrov-1923299027.html

Лавров заявил, что у России нет необходимости на кого-либо нападать

Лавров заявил, что у России нет необходимости на кого-либо нападать - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров заявил, что у России нет необходимости на кого-либо нападать

У России нет никакой необходимости на кого-то нападать, заявления в ЕС и НАТО об обратном - чушь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T20:45

2024-01-24T20:45

2024-01-24T20:47

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ООН, 23 янв - РИА Новости. У России нет никакой необходимости на кого-то нападать, заявления в ЕС и НАТО об обратном - чушь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Чушь… У нас нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, на экономической куда-то на кого-то нападать", - сказал министр на пресс-конференции.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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в мире, россия, сергей лавров, евросоюз, нато