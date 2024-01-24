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Лавров высказался о реакции мирового сообщества на крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 24.01.2024 (обновлено: 21:42 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923295423.html
Лавров высказался о реакции мирового сообщества на крушение Ил-76
Лавров высказался о реакции мирового сообщества на крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров высказался о реакции мирового сообщества на крушение Ил-76
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его не беспокоит перспектива недоверия "международного сообщества" в лице представителей Запада заявлениям российской РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T20:09
2024-01-24T21:42
ил-76
вооруженные силы украины
крушение ил-76 в белгородской области
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
в мире
сергей лавров
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ООН, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его не беспокоит перспектива недоверия "международного сообщества" в лице представителей Запада заявлениям российской стороны о наличии украинских пленных на Ил-76, сбитом ВСУ над Белгородской областью."Совершенно не переживаю, что "международное сообщество" может не поверить. Как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою дискредитированную позицию", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции.Он напомнил, что еще в начале 2022 года на том же Западе обвинили Россию в якобы убийстве жителей города Буча на Украине, не предоставив доказательств.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html
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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом
Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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Жители села Яблоново о падении Ил-76
Жители села Яблоново о падении Ил-76
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ил-76, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области, россия, белгородская область, в мире, сергей лавров, вячеслав володин, украина, госдума рф, конгресс сша
Ил-76, Вооруженные силы Украины, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, В мире, Сергей Лавров, Вячеслав Володин, Украина, Госдума РФ, Конгресс США
Лавров высказался о реакции мирового сообщества на крушение Ил-76

Лавров заявил, что не переживает о недоверии к данным о пленных ВСУ в Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76
Читать ria.ru в
ООН, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его не беспокоит перспектива недоверия "международного сообщества" в лице представителей Запада заявлениям российской стороны о наличии украинских пленных на Ил-76, сбитом ВСУ над Белгородской областью.
"Совершенно не переживаю, что "международное сообщество" может не поверить. Как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою дискредитированную позицию", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции.
Он напомнил, что еще в начале 2022 года на том же Западе обвинили Россию в якобы убийстве жителей города Буча на Украине, не предоставив доказательств.
В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Украина убивает своих
Вчера, 17:35
 
Специальная военная операция на УкраинеИл-76Вооруженные силы УкраиныКрушение Ил-76 в Белгородской областиРоссияБелгородская областьВ миреСергей ЛавровВячеслав ВолодинУкраинаГосдума РФКонгресс США
 
 
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