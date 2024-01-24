https://ria.ru/20240124/lavrov-1923295423.html

Лавров высказался о реакции мирового сообщества на крушение Ил-76

Лавров высказался о реакции мирового сообщества на крушение Ил-76 - РИА Новости, 24.01.2024

Лавров высказался о реакции мирового сообщества на крушение Ил-76

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его не беспокоит перспектива недоверия "международного сообщества" в лице представителей Запада заявлениям российской РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T20:09

2024-01-24T20:09

2024-01-24T21:42

ил-76

вооруженные силы украины

крушение ил-76 в белгородской области

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сергей лавров

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ООН, 24 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его не беспокоит перспектива недоверия "международного сообщества" в лице представителей Запада заявлениям российской стороны о наличии украинских пленных на Ил-76, сбитом ВСУ над Белгородской областью."Совершенно не переживаю, что "международное сообщество" может не поверить. Как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою дискредитированную позицию", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции.Он напомнил, что еще в начале 2022 года на том же Западе обвинили Россию в якобы убийстве жителей города Буча на Украине, не предоставив доказательств.В среду ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду (состоится ли в каком-либо формате, данных пока нет). В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом.Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу США и Бундестагу – именно Штаты и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы (Patriot и Iris-T). Украинские СМИ между тем сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

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Обломки на месте крушения Ил-76 под Белгородом Россия устанавливает факты крушения Ил-76 в Белгородской области и настаивает на том, чтобы сегодня был созван СБ ООН, где украинская сторона могла бы рассказать о том, как был сбит самолет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 2024-01-24T20:09 true PT0M42S

Жители села Яблоново о падении Ил-76 Жители села Яблоново о падении Ил-76 2024-01-24T20:09 true PT1M32S

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