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Об истерике Запада и новой Буче. Лавров выступил на полях ООН - РИА Новости, 24.01.2024
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21:00 24.01.2024 (обновлено: 21:49 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923294198.html
Об истерике Запада и новой Буче. Лавров выступил на полях ООН
Об истерике Запада и новой Буче. Лавров выступил на полях ООН - РИА Новости, 24.01.2024
Об истерике Запада и новой Буче. Лавров выступил на полях ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию на полях ООН. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T21:00
2024-01-24T21:49
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ООН, 24 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию на полях ООН. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О крушении Ил-76 и антироссийских фейкахДипломат сообщил, что Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после падения транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области."Мы запросили уже около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени", — сказал он.Как уточнил глава ведомства, украинских военнопленных, которых везли на рухнувшем Ил-76, должны были доставить в Белгородскую область для очередного обмена, согласованного между Москвой и Киевом.Вместо этого украинская сторона атаковала борт зенитными ракетами, запустив их из Харьковской области, подчеркнул Лавров.При этом, по словам министра, его не беспокоит, что международное сообщество в лице представителей западных стран может не поверить заявлениям России о присутствии солдат ВСУ на Ил-76."Как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою дискредитированную позицию", — отметил дипломат.Он напомнил, что еще в начале 2022 года тот же Запад обвинил Россию в "убийстве" жителей Бучи на Украине, не предоставив никаких доказательств.Об отношениях с СШАОтвечая на вопрос об отношениях России и США, Лавров констатировал, что сейчас их практически нет."Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет, за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в России", — пояснил глава ведомства.Министр также оценил вероятность мирного урегулирования на Украине в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах."Сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-то урегулирование. (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский уже достаточно невежливо комментировал эти высказывания Дональда Трампа, у него такой стиль", — сказал Лавров.О ядерном оружии и истерике ЗападаАмериканская журналистка спросила дипломата, намерена ли Россия применять на Украине тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии."До вас информация как-то долго доходит. Это произошло полгода назад. И все было объяснено президентом России, президентом Белоруссии", — с иронией ответил он.Глава ведомства напомнил, что Москва приняла такое решение, поскольку Вашингтон имеет ядерное оружие в пяти странах НАТО в нарушение договора о нераспространении. Кроме того, США и союзники эти вооружения модернизируют, а военные из указанных государств учатся их применять."Запад, конечно, пытался немножко поднимать истерику, исходя из того, что ему-то можно, а нам нельзя. Так что все возможности избегать эскалации были американцами последовательно упущены. &lt;...&gt; Им-то все можно, а зачем России с Белоруссией о чем-то договориться, они же как бы недемократические страны? Это печальный менталитет, который скоро будет мешать развитию человечества. Нельзя все время жить на неоколониальном подходе", — отметил Лавров.О "нападении" РоссииМинистр также прокомментировал сообщения о планах России на кого-то "напасть"."Чушь. &lt;...&gt; У нас нет никакого желания, необходимости — ни военной, ни политической, ни экономической — на кого-то нападать", — пояснил он.При этом дипломат выразил надежду, что у тех, кто призывает готовиться к войне с Россией, еще остался инстинкт самосохранения."Слышал, что даже Байден говорил нечто подобное, предупреждая, что если Украина проиграет, то Россия тут же пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО. &lt;...&gt; Надеюсь, это не так, что там все-таки остались умные люди, которые имеют не только знание истории, но и инстинкт самосохранения", — заявил Лавров.
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Кадры падения самолета Ил-76 под Белгородом
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в мире, москва, сергей лавров, сша, украина, россия, дональд трамп, нато, оон, ил-76, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Москва, Сергей Лавров, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, НАТО, ООН, Ил-76, Вооруженные силы Украины, Крушение Ил-76 в Белгородской области

Об истерике Запада и новой Буче. Лавров выступил на полях ООН

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 24 янв — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел пресс-конференцию на полях ООН. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О крушении Ил-76 и антироссийских фейках

Дипломат сообщил, что Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН после падения транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области.
"Мы запросили уже около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15:00 по нью-йоркскому времени", — сказал он.
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
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Как уточнил глава ведомства, украинских военнопленных, которых везли на рухнувшем Ил-76, должны были доставить в Белгородскую область для очередного обмена, согласованного между Москвой и Киевом.
Вместо этого украинская сторона атаковала борт зенитными ракетами, запустив их из Харьковской области, подчеркнул Лавров.
При этом, по словам министра, его не беспокоит, что международное сообщество в лице представителей западных стран может не поверить заявлениям России о присутствии солдат ВСУ на Ил-76.
"Как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою дискредитированную позицию", — отметил дипломат.
Он напомнил, что еще в начале 2022 года тот же Запад обвинил Россию в "убийстве" жителей Бучи на Украине, не предоставив никаких доказательств.
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Об отношениях с США

Отвечая на вопрос об отношениях России и США, Лавров констатировал, что сейчас их практически нет.
"Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет, за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в России", — пояснил глава ведомства.
Министр также оценил вероятность мирного урегулирования на Украине в случае победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах.

Ранее Трамп заявлял, что если бы он был президентом, то закончил бы конфликт на Украине за 24 часа.

"Сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-то урегулирование. (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский уже достаточно невежливо комментировал эти высказывания Дональда Трампа, у него такой стиль", — сказал Лавров.
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О ядерном оружии и истерике Запада

Американская журналистка спросила дипломата, намерена ли Россия применять на Украине тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии.
"До вас информация как-то долго доходит. Это произошло полгода назад. И все было объяснено президентом России, президентом Белоруссии", — с иронией ответил он.
Глава ведомства напомнил, что Москва приняла такое решение, поскольку Вашингтон имеет ядерное оружие в пяти странах НАТО в нарушение договора о нераспространении. Кроме того, США и союзники эти вооружения модернизируют, а военные из указанных государств учатся их применять.
"Запад, конечно, пытался немножко поднимать истерику, исходя из того, что ему-то можно, а нам нельзя. Так что все возможности избегать эскалации были американцами последовательно упущены. <...> Им-то все можно, а зачем России с Белоруссией о чем-то договориться, они же как бы недемократические страны? Это печальный менталитет, который скоро будет мешать развитию человечества. Нельзя все время жить на неоколониальном подходе", — отметил Лавров.
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О "нападении" России

Министр также прокомментировал сообщения о планах России на кого-то "напасть".
"Чушь. <...> У нас нет никакого желания, необходимости — ни военной, ни политической, ни экономической — на кого-то нападать", — пояснил он.
При этом дипломат выразил надежду, что у тех, кто призывает готовиться к войне с Россией, еще остался инстинкт самосохранения.
"Слышал, что даже Байден говорил нечто подобное, предупреждая, что если Украина проиграет, то Россия тут же пойдет на Прибалтику, Финляндию и другие страны НАТО. <...> Надеюсь, это не так, что там все-таки остались умные люди, которые имеют не только знание истории, но и инстинкт самосохранения", — заявил Лавров.
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