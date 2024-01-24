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"Блинкен не такой". В США позавидовали отличительной черте Лаврова - РИА Новости, 24.01.2024
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19:52 24.01.2024 (обновлено: 20:44 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923292583.html
"Блинкен не такой". В США позавидовали отличительной черте Лаврова
"Блинкен не такой". В США позавидовали отличительной черте Лаврова - РИА Новости, 24.01.2024
"Блинкен не такой". В США позавидовали отличительной черте Лаврова
Министра иностранных дел России Сергея Лаврова отличает честность и высокий уровень образованности, признала бывший аналитик Пентагона подполковник Карен... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:52
2024-01-24T20:44
в мире
россия
сергей лавров
энтони блинкен
министерство обороны сша
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова отличает честность и высокий уровень образованности, признала бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они занимают одинаковые должности в своих странах. Лавров, конечно, хорошо проинформирован. &lt;…&gt; Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями. Он очень благоразумный", — отметила она.По словам подполковника, американский госсекретарь Энтони Блинкен не такой. Она обратила внимание, что он не всегда хорошо подготовлен и не может должным образом отвечать на вопросы журналистов."Может быть, он не такой умный, как Лавров, но он мог бы хотя бы отвечать честно", — добавила эксперт.Подобное поведение госсекретаря вызывает беспокойство о том, что подумает весь мир, когда увидит его выступление, так как это проявление слабости, резюмировала Квятковски.
https://ria.ru/20240119/lavrov-1922236984.html
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в мире, россия, сергей лавров, энтони блинкен, министерство обороны сша
В мире, Россия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, Министерство обороны США
"Блинкен не такой". В США позавидовали отличительной черте Лаврова

Подполковник Квятковски: Лавров отличается честностью и образованностью

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Министра иностранных дел России Сергея Лаврова отличает честность и высокий уровень образованности, признала бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они занимают одинаковые должности в своих странах. Лавров, конечно, хорошо проинформирован. <…> Лавров производит впечатление очень честного человека, когда он что-то заявляет, то связывает свои слова с реальным положением дел, историей и мировыми событиями. Он очень благоразумный", — отметила она.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам участия в совещании глав МИД G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
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По словам подполковника, американский госсекретарь Энтони Блинкен не такой. Она обратила внимание, что он не всегда хорошо подготовлен и не может должным образом отвечать на вопросы журналистов.
"Может быть, он не такой умный, как Лавров, но он мог бы хотя бы отвечать честно", — добавила эксперт.
Подобное поведение госсекретаря вызывает беспокойство о том, что подумает весь мир, когда увидит его выступление, так как это проявление слабости, резюмировала Квятковски.
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