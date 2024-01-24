https://ria.ru/20240124/lavrov-1923279967.html
Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке. Трансляция
Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке. Трансляция - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке. Трансляция
Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:42
2024-01-24T19:42
2024-01-24T19:47
в мире
сергей лавров
оон
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Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке.
РИА Новости
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5
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пресс-конференция Лаврова на полях ООН в Нью-Йорке
Пресс-конференция Лаврова на полях ООН в Нью-Йорке
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, оон, видео
В мире, Сергей Лавров, ООН
Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке. Трансляция
Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке.
2024-01-24T19:42
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PT78M23S
Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке.