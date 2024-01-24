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Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке. Трансляция - РИА Новости, 24.01.2024
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19:42 24.01.2024 (обновлено: 19:47 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923279967.html
Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке. Трансляция
Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке. Трансляция - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке. Трансляция
Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T19:42
2024-01-24T19:47
в мире
сергей лавров
оон
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Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке.
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4.7
96
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353
60
353
60
Пресс-конференция Лаврова на полях ООН в Нью-Йорке
Пресс-конференция Лаврова на полях ООН в Нью-Йорке
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353
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в мире, сергей лавров, оон, видео
В мире, Сергей Лавров, ООН
Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке. Трансляция
Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке.
2024-01-24T19:42
true
PT78M23S

Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке. Трансляция

Читать ria.ru в
Глава МИД Сергей Лавров проводит пресс-конференцию на полях ООН в Нью-Йорке.
 
В миреСергей ЛавровООН
 
 
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