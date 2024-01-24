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В Нью-Йорке проходит встреча Лаврова и Гутерреша
В Нью-Йорке проходит встреча Лаврова и Гутерреша - РИА Новости, 24.01.2024
В Нью-Йорке проходит встреча Лаврова и Гутерреша
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T01:47
2024-01-24T01:47
2024-01-24T01:47
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ООН, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Нью-Йорке встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обменялись рукопожатием в комнате приемов штаб-квартиры Организации. Встреча продолжилась в закрытом для прессы режиме. Ранее официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик отметил, что нетрудно представить количество вопросов, которые необходимо обсудить главе МИД РФ и Гутеррешу. Он также добавил, что генсек затронет на встрече "все, что захочет обсудить министр иностранных дел".
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нью-йорк (город), россия, сергей лавров, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон, в мире
Нью-Йорк (город), Россия, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, ООН, В мире
В Нью-Йорке проходит встреча Лаврова и Гутерреша
Лавров и генсек ООН Гутерреш проводят встречу в Нью-Йорке