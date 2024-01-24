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Лавров и постпред Израиля обменялись упреками на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 24.01.2024
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00:18 24.01.2024 (обновлено: 07:36 24.01.2024)
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923103273.html
Лавров и постпред Израиля обменялись упреками на заседании Совбеза ООН
Лавров и постпред Израиля обменялись упреками на заседании Совбеза ООН - РИА Новости, 24.01.2024
Лавров и постпред Израиля обменялись упреками на заседании Совбеза ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу. РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T00:18
2024-01-24T07:36
израиль
россия
иран
сергей лавров
оон
совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ООН, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу.Израильский дипломат Гилад Эрдан обрушился с критикой в адрес Ирана и обвинил его в поставках оружия России, которое та якобы использует в ходе спецоперации на Украине."Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит", - сказал Лавров.При этом министр призвал "не позволить похоронить решение ООН о создании палестинского государства, как были похоронены единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года"."Нельзя допустить повторение подобных преступных действий и в отношении палестинского народа", - добавил Лавров.Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе в середине января вновь подчеркнул, что Исламская республика никогда не поставляла России беспилотники и ракеты для применения на Украине.Конфликт между Израилем и ХАМАСИзраиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, организованной военным крылом палестинского движения ХАМАС. В результате, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось о пяти тысячах пострадавших.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240123/lavrov-1923100584.html
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израиль, россия, иран, сергей лавров, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Иран, Сергей Лавров, ООН, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Лавров и постпред Израиля обменялись упреками на заседании Совбеза ООН

Лавров и постпред Израиля Эрдан упрекнули друг друга на заседании СБ ООН по Газе

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ООН, 24 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками в ходе заседания Совбеза ООН по палестинскому вопросу.
Израильский дипломат Гилад Эрдан обрушился с критикой в адрес Ирана и обвинил его в поставках оружия России, которое та якобы использует в ходе спецоперации на Украине.
«
"Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит", - сказал Лавров.
При этом министр призвал "не позволить похоронить решение ООН о создании палестинского государства, как были похоронены единогласно одобренные этим Советом минские договоренности 2015 года".
"Нельзя допустить повторение подобных преступных действий и в отношении палестинского народа", - добавил Лавров.
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Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе в середине января вновь подчеркнул, что Исламская республика никогда не поставляла России беспилотники и ракеты для применения на Украине.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу атаке из сектора Газа, организованной военным крылом палестинского движения ХАМАС. В результате, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось о пяти тысячах пострадавших.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 25 тысяч, более 62 тысяч человек получили ранения.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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