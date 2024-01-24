https://ria.ru/20240124/kuzbass-1923236546.html
Цивилев рассказал о строительстве жилья и соцобъектов в Калтане
Цивилев рассказал о строительстве жилья и соцобъектов в Калтане - РИА Новости, 24.01.2024
Цивилев рассказал о строительстве жилья и соцобъектов в Калтане
Новую школу и два многоквартирных дома в 2024 году сдадут в городе Калтан Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T16:22
2024-01-24T16:22
2024-01-24T16:22
кемеровская область
калтан
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Новую школу и два многоквартирных дома в 2024 году сдадут в городе Калтан Кемеровской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Губернатор Сергей Цивилев в ходе поездки в Калтан обсудил с главой города Игорем Голдиновым итоги работы за прошлый год и планы на 2024-й. На встрече присутствовали ветераны, депутаты, молодежь, представители общественных организаций и трудовых коллективов, спортсмены. Большое внимание глава региона уделил вопросам экологии и работе Южно-Кузбасской ГРЭС. Также речь шла о социально-экономическом развитии города, возведении объектов и благоустройстве. "Калтан развивается быстрыми темпами, соответственно, должно расти и население города. В этом плане важный фактор — экология и вопросы жилищно-коммунального хозяйства. На ГРЭС начал работу оперативный штаб, создана рабочая группа из членов правительства, надзорных органов. Также мы сейчас наращиваем темпы строительства жилья, возводим социальные объекты. В этом году планируется сдать школу и два дома. Благодарен жителям за то, что принимают активное участие в жизни города", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Губернатор побывал на строительной площадке школы №1, которую строят по нацпроекту "Образование", инициированному президентом России Владимиром Путиным. Сейчас строители возводят каркас здания, работают на уровне третьего этажа. Выполняется кладка стен и устройство перегородок, проводится монтаж внутренних инженерных сетей и коммуникаций. В прошлом году был сдан в эксплуатацию 54-квартирный дом по нацпроекту "Жилье и городская среда", ключи от квартир получили семьи льготников. По федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроены дворы и скверы. В сквере "Молодежный" установили скейт-площадку, а у школы искусств №43 — детскую площадку. В районе Постоянный открылся физкультурно-спортивный комплекс. Также в этом году застройщик должен сдать два многоквартирных дома — на 54 и 40 квартир. По федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" в поселке Малиновка благоустроят мини-парк отдыха. В планах на 2024 год также ремонт улицы Комсомольская и участок дороги в районе кольца до улицы Омская. В частном секторе продолжится отсыпка дорог щебнем. Обустроят пешеходные переходы в районе школ. Кроме того, в планах продолжить развитие спортивной инфраструктуры СТК "Гора Солнечная". Сейчас разрабатывается проект многофункционального сооружения, чтобы в одном месте была тренировочная база, прокат и сервис. Готовятся проекты капитального ремонта в детских садах №38 в Калтане и №1 в поселке Малиновка. Губернатор поручил включить их в региональную программу "Мой новый детский сад". Кроме того, Сергей Цивилев поддержал инициативу жителей города о строительстве памятника "Защитникам Отечества". Ветераны интернациональных войн обратились с предложением установить мемориал в память о солдатах различных родов войск. Благодаря федеральному проекту "Цифровая культура" в текущем году в выставочном зале "Музей" откроется виртуальный концертный зал, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России.
https://ria.ru/20231213/kuzbass-1915461173.html
https://ria.ru/20240118/natsproekt-1922114747.html
https://ria.ru/20231117/most-1910024541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, калтан, сергей цивилев
Кемеровская область, Калтан, Сергей Цивилев
Цивилев рассказал о строительстве жилья и соцобъектов в Калтане
Цивилев: в Калтане в этом году сдадут в эксплуатацию новую школу и два дома
КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости.
Новую школу и два многоквартирных дома в 2024 году сдадут в городе Калтан Кемеровской области, сообщает пресс-служба
правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Губернатор Сергей Цивилев в ходе поездки в Калтан обсудил с главой города Игорем Голдиновым итоги работы за прошлый год и планы на 2024-й. На встрече присутствовали ветераны, депутаты, молодежь, представители общественных организаций и трудовых коллективов, спортсмены.
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Большое внимание глава региона уделил вопросам экологии и работе Южно-Кузбасской ГРЭС. Также речь шла о социально-экономическом развитии города, возведении объектов и благоустройстве.
"Калтан развивается быстрыми темпами, соответственно, должно расти и население города. В этом плане важный фактор — экология и вопросы жилищно-коммунального хозяйства. На ГРЭС начал работу оперативный штаб, создана рабочая группа из членов правительства, надзорных органов. Также мы сейчас наращиваем темпы строительства жилья, возводим социальные объекты. В этом году планируется сдать школу и два дома. Благодарен жителям за то, что принимают активное участие в жизни города", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Губернатор побывал на строительной площадке школы №1, которую строят по нацпроекту "Образование", инициированному президентом России Владимиром Путиным. Сейчас строители возводят каркас здания, работают на уровне третьего этажа. Выполняется кладка стен и устройство перегородок, проводится монтаж внутренних инженерных сетей и коммуникаций.
В прошлом году был сдан в эксплуатацию 54-квартирный дом по нацпроекту "Жилье и городская среда", ключи от квартир получили семьи льготников.
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По федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроены дворы и скверы. В сквере "Молодежный" установили скейт-площадку, а у школы искусств №43 — детскую площадку. В районе Постоянный открылся физкультурно-спортивный комплекс.
Также в этом году застройщик должен сдать два многоквартирных дома — на 54 и 40 квартир. По федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" в поселке Малиновка благоустроят мини-парк отдыха. В планах на 2024 год также ремонт улицы Комсомольская и участок дороги в районе кольца до улицы Омская. В частном секторе продолжится отсыпка дорог щебнем. Обустроят пешеходные переходы в районе школ. Кроме того, в планах продолжить развитие спортивной инфраструктуры СТК "Гора Солнечная". Сейчас разрабатывается проект многофункционального сооружения, чтобы в одном месте была тренировочная база, прокат и сервис.
Готовятся проекты капитального ремонта в детских садах №38 в Калтане и №1 в поселке Малиновка. Губернатор поручил включить их в региональную программу "Мой новый детский сад".
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Кроме того, Сергей Цивилев поддержал инициативу жителей города о строительстве памятника "Защитникам Отечества". Ветераны интернациональных войн обратились с предложением установить мемориал в память о солдатах различных родов войск.
Благодаря федеральному проекту "Цифровая культура" в текущем году в выставочном зале "Музей" откроется виртуальный концертный зал, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России.