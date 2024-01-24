https://ria.ru/20240124/kultura-1923201119.html

Мишустин отметил рост интереса к учреждениям культуры в России

Мишустин отметил рост интереса к учреждениям культуры в России - РИА Новости, 24.01.2024

Мишустин отметил рост интереса к учреждениям культуры в России

Интерес к учреждениям культуры в российских регионах растет, в прошлом году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что на 6 миллионов больше, РИА Новости, 24.01.2024

2024-01-24T14:14

2024-01-24T14:14

2024-01-24T15:23

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Интерес к учреждениям культуры в российских регионах растет, в прошлом году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что на 6 миллионов больше, чем годом ранее, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Интерес наших граждан и зарубежных гостей к тому, что предлагают учреждения культуры в российских регионах растет. В прошлом году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что почти на 6 миллионов больше, чем, соответственно, годом ранее", - сказал он на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2023 год. Мишустин отметил, что это во многом результат серьезного труда музейных сотрудников. "Чтобы их поддержать, выразить уважение к их работе, недавно учредили национальную премию имени Лихачева. Мы планируем ее вручить уже этой весной", - отметил глава правительства.

https://ria.ru/20230911/putin-1895669067.html

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россия, михаил мишустин, общество