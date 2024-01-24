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Мишустин отметил рост интереса к учреждениям культуры в России
Мишустин отметил рост интереса к учреждениям культуры в России - РИА Новости, 24.01.2024
Мишустин отметил рост интереса к учреждениям культуры в России
Интерес к учреждениям культуры в российских регионах растет, в прошлом году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что на 6 миллионов больше, РИА Новости, 24.01.2024
2024-01-24T14:14
2024-01-24T14:14
2024-01-24T15:23
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Интерес к учреждениям культуры в российских регионах растет, в прошлом году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что на 6 миллионов больше, чем годом ранее, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Интерес наших граждан и зарубежных гостей к тому, что предлагают учреждения культуры в российских регионах растет. В прошлом году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что почти на 6 миллионов больше, чем, соответственно, годом ранее", - сказал он на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2023 год. Мишустин отметил, что это во многом результат серьезного труда музейных сотрудников. "Чтобы их поддержать, выразить уважение к их работе, недавно учредили национальную премию имени Лихачева. Мы планируем ее вручить уже этой весной", - отметил глава правительства.
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин отметил рост интереса к учреждениям культуры в России
Мишустин заявил о росте интереса к учреждениям культуры в российских регионах
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Интерес к учреждениям культуры в российских регионах растет, в прошлом году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что на 6 миллионов больше, чем годом ранее, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Интерес наших граждан и зарубежных гостей к тому, что предлагают учреждения культуры в российских регионах растет. В прошлом году различные экспозиции посетили около 45 миллионов человек, что почти на 6 миллионов больше, чем, соответственно, годом ранее", - сказал он на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2023 год.
Мишустин отметил, что это во многом результат серьезного труда музейных сотрудников.
"Чтобы их поддержать, выразить уважение к их работе, недавно учредили национальную премию имени Лихачева. Мы планируем ее вручить уже этой весной", - отметил глава правительства.
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